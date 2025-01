Ile Maurice: Gavin Glover - «Nous ne sommes pas rentrés bredouilles»

«Oui, le voyage a été productif. Nous ne sommes pas rentrés bredouilles. Mais nous ne pas pouvons dire plus que cela à ce stade», a confié Me Gavin Glover, Senior Counsel, Attorney General et chef de la délégation mauricienne sur le dossier des Chagos à Londres. De retour à Maurice depuis ce week-end, après des négociations qualifiées de «serrées», il a mené ces discussions dans le but de finaliser un accord avec les autorités britanniques.

Le Financial Times a récemment évoqué la possibilité pour le gouvernement britannique de verser une première tranche de paiement couvrant plusieurs années, une proposition qui aurait pour objectif d'inciter Maurice à conclure un accord avec Londres. Avec son retour, Me Glover devrait rapidement rencontrer le Premier ministre, Navin Ramgoolam, pour lui faire part des résultats de ses discussions avec les autorités britanniques.

Cette rencontre, qui s'annonce capitale, permettra de faire un point précis sur les avancées et les conditions du futur accord. Dans la foulée, selon nos informations, une réunion ministérielle devrait également se tenir dans les prochains jours, afin d'analyser en détail les éléments de l'accord proposé et les décisions prises par les Britanniques. Les discussions portent sur les compensations financières, la souveraineté sur les îles Chagos et les modalités de la réinstallation des Chagossiens.

Les observateurs restent attentifs aux développements de cette affaire qui pourrait marquer une étape décisive dans le long conflit entre Maurice et le Royaume-Uni sur la question des Chagos. Les autorités mauriciennes espèrent, après des années de négociations, obtenir gain de cause et parvenir à une résolution satisfaisante de ce dossier sensible. Pour rappel, les discussions actuelles s'inscrivent dans un contexte délicat. Le précédent accord, conclu en octobre 2024 entre l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, et son homologue britannique, sir Keir Starmer, avait été jugé insuffisant par l'équipe de Navin Ramgoolam. Ce dernier, depuis son retour au pouvoir, a exprimé son mécontentement, y compris auprès du secrétaire d'État américain sortant, Antony Blinken.