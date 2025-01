Tunisie: CA-ASG (1-0) - Pas cher payé...

Le CA a dominé surtout en première mi-temps un ASG trop limité offensivement. La distraction en fin du match a failli coûter cher.

Battant, accrocheur et même tenace à Sousse face à l'Etoile, en dépit de quelques « absences» en défense et en attaque, le CA attendait forcément la réception de la Zliza pour se « refaire la cerise » comme on dit et garder la main dans les hautes sphères de la hiérarchie. Lancer un cycle productif et entamer une période prolifique en croisant l'ASG, puis l'USBG, la JSO, EGSGafsa, et Zarzis avant d'aller défier le CSS au Mhiri, le CA devait donc s'y atteler avec fortes convictions hier après-midi, même si le coach Bettoni était privé des services des attaquants Hamdi Laabidi et Srarfi, ainsi que les deux latéraux Tiny Didof et Zaalouni, remplacés par Ghrissi et Shili face à la Zliza.

11e sur 16 au classement, l'ASG, à son tour, restait jusque-là sur trois parités, face à respectivement l'USBG, la JSO et Gafsa. Et il revenait en l'état à Ahmed Ouerdani, coach qui a enregistré un retour précipité cette saison après avoir relevé dans un premier temps Abdelmajid Eddine Jilani, puis cédé sa place à Chiheb Ellili, de tout faire pour museler le CA dans son fief et pourquoi pas frapper un grand coup à Radès, et ce, en dépit des absences de Tej Islam, Houcine Mansour et du milieu béninois Ghislain Ahoudo. Notons que Bettoni a apporté des modifications devant et derrière, avec Rached Arfaoui titularisé sur le couloir droit et Yassine Bouabid qui a composé l'axe avec Ali Youssef, et ce, en l'absence de Ben Abda.

Un but heureux

Dès le coup d'envoi, le CA s'est installé et a poussé, mais ni Khadhraoui sur un centre sortant qui faillit faire mouche, ni encore Zemzemi, par deux fois, via deux tirs croisés et non cadrés ne débloqueront le score. Domination stérile du CA, on entame désormais la demi-heure de jeu et l'ASG, bien que privé de ballon, résiste toujours. 33', premier tournant du match. Ait Malek bénéficie d'un ballon renvoyé suite à un tir de Arfaoui et lance le match avec un tir puissant renvoyé par le gardien sur Maatougi qui marque contre son camp. Un but heureux avec beaucoup de réussite. La Zliza va forcément devoir se découvrir pour désormais chercher l'adversaire dans son camp. Cependant, c'est le CA qui confisque le cuir et varie les combinaisons sans pour autant percer le second rideau Gabésien.

47', sur un contre favorable, Shili aurait pu doubler la mise et on en restera pour ce premier half avec un ASG absent et un CA omniprésent, tout en maîtrise. De retour de pause, le CA repart avec les mêmes desseins et Ait Malek va buter sur un réflexe salvateur du gardien Chwaya(54'). Plus d'un quart d'heure de jeu et la tendance est la même avec un CA qui contrôle et un ASG qui subit. À 15' du terme cependant, l'ASG jette toutes ses forces dans la bataille, en profitant du repli des Clubistes et de leurs mauvaises passes et relance hasardeuses, mais ni Naffati, ni Amadi ne parviendront à marquer.

Le CA ramasse trois points alors que l'ASG n'avait que son courage à opposer. Bettoni était frustré à la fin du match dénonçant le comportement du public qui a sifflé son équipe après cette houleuse fin de match. Le CA s'est compliqué la vie sur ce match qu'il pouvait tuer dès le début de la seconde période. Beaucoup reste encore à faire pour Bettoni dans les trois secteurs pour éviter le relâchement de la fin. Trois points et c'est tout.

CA : Ghaith Yefreni, Aziz Ghrissi, Ali Youssef, Yassine Bouabid, Oussema Shili, Kenneth Simakula, Moataz Zemzemi, Abdelmalek Kelaleche, Bilel Ait Malek (Jules Armand Kooh), Hamza Khadhraoui, Rached Arfaoui (Philippe Kinzumbi).

ASG : Abdelkader Chwaya, Firas Ben Ammar, Rayan Yaakoubi, Dhia Maatougui, Khélil Guesmi, Iheb Ben Amor, Aziz Fellah (Amadi Assassi), Adem Boulila, Mohamed Ameur Jouini (Hamza Abdelkrim), Fedi Slimane (Oussema Naffati), Mouhib Selmi.