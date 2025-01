Tunisie: C3 - Groupe A - 5E Journée - CS Constantine - CSS - Sauver l'honneur

Le seul objectif de ce match à Constantine sera de mettre un terme à la série noire de quatre matches « blancs » et d'entamer avec le nouvel entraîneur Lassaâd Dridi un cycle positif.

Si un résultat positif aujourd'hui en Coupe de la CAF ne changera en rien le destin du CSS, déjà éliminé et privé du passage aux quarts de finale, ce match revêt quand même une grande importance sur plus d'un plan. On s'attend quand même à une prestation individuelle et collective des joueurs qui atténue l'ampleur de la déception et du gâchis dans cette aventure africaine et donne au moins quelques indices rassurants que, sous la houlette du nouvel entraîneur Lassaâd Dridi, il y aura un vrai changement qui donnera rapidement son résultat et commencera à porter ses premiers fruits. Justement que peut faire le nouveau chef de staff technique avec sa nouvelle équipe pour commencer à redresser la barre avec le même contingent de joueurs, responsables en partie des derniers déboires ?

Soigner le mental

Depuis son arrivée et avant sa première séance d'entraînement, Lassaâd Dridi a parlé avec ses protégés, un par un et en groupe pour amorcer d'abord un premier déclic psychologique. «Même avec tous les problèmes que vous avez connus, vous n'êtes pas et vous n'auriez pas dû être aussi mauvais que vous l'avez montré ces derniers mois, leur a-t-il répété pendant toute la semaine qui a précédé ce voyage à Constantine.

Une équipe, ce n'est pas forcément une association de joueurs de qualité hors norme. C'est avant tout un groupe homogène, un collectif qui tire une force inépuisable de l'envie de bien faire et de la volonté de se surpasser dans un système de jeu adéquat et cohérent. On peut compenser toutes les lacunes techniques et surmonter tous les handicaps avec l'esprit de groupe et avec des joueurs qui, tout en évoluant dans des postes et dans des registres différents, sont complémentaires et solidaires», a-t-il martelé pratiquement sans arrêt. On verra cet après-midi si ce premier message de Lassaâd Dridi à ses joueurs pour les débloquer psychologiquement a été bien reçu.

Système de jeu remanié

Mais en football, les beaux discours pour rameuter la troupe ne sont pas suffisants pour entreprendre le grand changement. Il faudra aussi apporter des correctifs majeurs au système de jeu défaillant, repositionner les pions sur l'échiquier, mettre les joueurs à leur place, dans leur meilleure zone de confort avant d'exiger d'eux de donner le meilleur d'eux-mêmes. Avec une marge de manœuvre étroite et sans baguette magique, il faut le reconnaître, Lassaâd Dridi est quand même devant l'obligation de mieux faire, de proposer autre chose que son prédécesseur Alexandre Santos.

A part les absents pour blessure surtout dans le compartiment défensif comme Rayan Derbali et Koffi Constant Kouamé et les éléments dans le doute comme Mohamed Nasraoui, tous les joueurs de l'effectif existant ont été regroupés et gardés en éveil et soumis à un travail de peaufinage de leur condition physique pour pouvoir avoir plus de variétés dans les choix tactiques. Ce match contre le CS Constantine sera donc pour les Sfaxiens un premier test important pour voir si, avec les mêmes joueurs mais avec un nouvel entraîneur et un coaching différent, on peut avoir un meilleur résultat, fruit d'une bonne prestation.

C'est surtout pour le moral et pour sauver l'honneur que cette rencontre, qui sera jouée avec le seul enjeu d'arrêter l'hémorragie des revers consécutifs, aura un caractère décisif. Elle doit être ce premier tremplin pour remettre dans le bain du championnat local une équipe déjà sortie de cette Coupe de la CAF.