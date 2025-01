Tunisie: E - Fest Camp du 11 au 13 avril 2025 à Ksar El Ferch à Tataouine - Au bonheur des fidèles

«Cette édition ne se contente pas de faire comme avant. Elle vient chambouler les perceptions, briser les frontières entre les genres, les disciplines et la vie de tous les jours. En investissant ce nouveau territoire, nous voulons laisser une empreinte durable : révéler la beauté de la région et de ses habitants, créer des connexions inédites, booster la créativité et montrer qu'ensemble on peut rêver (et construire!) un futur meilleur», notent les organisateurs, qui confirment cet esprit en s'engageant à dédier l'intégralité des recettes de la billetterie à la restauration du Ksar El Ferch, un joyau patrimonial à réhabiliter.

L'E-Fest, le festival Echos Sonores est de retour! Voilà de quoi enchanter les amateurs de bons sons électro et de la culture numérique et surtout ceux et celles qui ont assisté au démarrage, en 2007, de cette manifestation mère, première en Tunisie consacrée à la culture numérique.

Plus qu'un festival, l'événement était un terrain de jeu pour tous les esprits curieux et créatifs, un laboratoire vivant d'exploration, de partage, de débat et d'imagination avec des expériences accessibles à tous, des rencontres qui inspirent et des idées vibrantes. Après treize éditions dans la Cathédrale de Carthage et sept années d'absence, le festival qui a marqué toute une génération revient en force pour se poser du 11 au 13 avril 2025, au sud du pays dans le site historique de Ksar El Ferch. La manifestation prendra la forme d'un camp artistique: le Camp Efest, débarquant sur un nouveau territoire, «avec une énergie renouvelée et des ambitions qui bousculent les codes», annoncent les organisateurs et à leur tete Afif Riahi, le fondateur et le directeur artistique du festival.

Au programme de la musique (bien entendu !), avec des concerts, des live set et des Dj set d'électro transe, d'african électro, de rock expérimental, de hip hop, de Rai, de Chants griots Sahraoui et d'autres sonorités servies par des artistes issus du Maroc, de France, du Soudan, Ouganda, Mauritanie, Egypte, Algérie et de la Tunisie. Au menu aussi 5 workshops, 2 masterclass, 2 formations approfondies qui se tiendront de février au mois d'avril et qui porteront sur le touchdesigner et la production de podcasts, une résidence artistique autour du théâtre et des technologies immersives, et des séances de débats abritées par l'Agora. «Cette édition ne se contente pas de faire comme avant. Elle vient chambouler les perceptions, briser les frontières entre les genres, les disciplines et la vie de tous les jours.

En investissant ce nouveau territoire, nous voulons laisser une empreinte durable : révéler la beauté de la région et de ses habitants, créer des connexions inédites, booster la créativité et montrer qu'ensemble, on peut rêver (et construire !) un futur meilleur», notent les organisateurs, qui confirment cet esprit en s'engageant à dédier l'intégralité des recettes de la billetterie à la restauration du Ksar El Ferch, un joyau patrimonial à réhabiliter. Situé dans la plaine du Ferch, à Ghomrassen ( Tataouine), le ksar (Habitat troglodytique) est un village fortifié d'architecture berbère composé par un ensemble d'alvéoles superposées ayant pour nom ghorfa (sorte de grenier).

La date de sa fondation reste incertaine (entre 1900 et 1920 pour certains alors que d'autres hypothèses évoquent une date plus ancienne, comme le XVIIe siècle). Le 10 janvier 2020, la Tunisie a proposé le site pour un futur classement sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Le complexe est fermé par une porte restaurée en 2005. Une huilerie, un puits et une mosquée s'y trouvent. Si une partie a été restaurée, la majorité du bâti est abandonnée. Certains évoquent quelques ghorfas effondrées en 2007 et d'autres parlent de lésions structurelles graves.