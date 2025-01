Tunisie: Le Tunisien et l'hiver - Le chauffage à gaz butane en tête de liste !

La chute du mercure pousse les Tunisiens à recourir aux différents types de chauffages pour se protéger du froid et conférer au logis un climat réconfortant. Le chauffage acquiert une importance capitale durant la saison hivernale. Il fait partie des nécessités du bien-être mais aussi de la bonne santé. Et si jadis, la majorité des ménages se dotaient du fameux chauffage à pétrole dont l'odeur, l'entretien ainsi que les répercussions affectant la santé étaient plus que notables, aujourd'hui, les diverses catégories de chauffages auxquels recourent les Tunisiens sont respectueux de l'environnement.

Débordé car s'apprêtant à recevoir un nouvel arrivage de marchandises, Radhouane Boussaïd, commerçant d'électroménager, accepte de nous éclairer sur les principaux types de chauffage que préfèrent les Tunisiens. «Les chauffages à gaz, qu'ils soient à butane ou à gaz de ville, chapeautent la liste des chauffages les plus prisés par les consommateurs. Ils le sont, en raison de leur efficacité, de leur puissance mais aussi de leur aspect économique. D'autant plus qu'ils sont sécurisés à souhait dans la mesure où, au moindre risque de fuite de gaz, le chauffage s'éteint systématiquement, pour éviter le drame», explique-t-il.

Bien au chaud, à un peu plus de dix dinars par mois !

Cet avis, Wassila Gabsi, femme au foyer, le confirme amplement. Cela fait neuf ans, peut-être même un peu plus, qu'elle atténue les vagues de froid hivernal grâce à un chauffage à gaz butane. «Mon chauffage compte trois barres. Mais vu que j'habite dans un petit étage de maison, une barre chauffante suffit à chauffer tout le foyer. D'ailleurs, je place toujours le chauffage dans le hall afin que la chaleur puisse se propager dans la totalité de la maison», indique-t-elle. Efficace, facile à déplacer en cas de besoin, le chauffage à gaz butane se révèle être, de surcroît, fort économique ! «Une bouteille de gaz suffit au chauffage durant trois semaines. Ainsi, nous n'avons qu'à payer un peu plus de dix dinars par mois pour être bien au chaud durant l'hiver», ajoute-t-elle, satisfaite.

Chauffage central : une solution durable mais chère

Chedly et son épouse font les courses au marché de la cité Ibn-Khaldoun, en ce samedi 11 janvier 2025. Ce couple de séniors détient deux types de chauffages chez eux : le chauffage à gaz de ville et celui, à gaz butane. «Cela dit, nous misons beaucoup sur la rationalisation de la consommation du gaz de ville, en limitant l'utilisation du chauffage à deux ou trois heures par jour tout au plus. Quant au chauffage à gaz butane, il semble plus pratique pour chauffer les chambres», explique-t-il. Mais en dépit de moyens de chauffage économiques et pratiques, ce couple envisage de passer au système du chauffage central. «Je trouve que le chauffage central va de pair avec la nouvelle tendance. Même mon fils, poursuit l'épouse de Chedly intéressée, apprécie cette solution, à la fois écologique et durable. Sauf que l'installation nécessiterait une grosse somme. D'après les premières estimations, cela ne coûtera pas moins de douze mille dinars».

Le deuxième type de chauffage qu'exigent les consommateurs tunisiens n'est autre que celui électrique ! Certes, il demeure une solution pratique et propre contre le froid de canard, surtout pour les espaces assez limités. Néanmoins, il contribue sensiblement à l'alourdissement de la facture d'électricité. Raja travaille dans une agence de location de voitures. Elle dispose du chauffage central ainsi que d'un petit chauffage électrique. «Pour chauffer l'appartement, je mets le chauffage central en marche une fois rentrée à la maison, soit vers 18h, et je l'éteins vers 20h30. Quant au chauffage électrique, je ne l'utilise qu'entre cinq à dix minutes par jour, rien que pour chauffer la chambre à coucher avant de dormir», confie-t-elle. Il faut dire que les chauffages électriques intéressent, surtout, les petites familles, les jeunes ou les célibataires.

C'est du moins ce qu'affirme Mohamed, un commerçant d'électroménager qui préfère garder l'anonymat. «C'est rarissime de recevoir un père de famille qui vient pour acquérir un chauffage électrique. Si ce dernier était mis en marche, à plusieurs reprises, par les membres d'une famille comptant quatre personnes, par exemple, la facture d'électricité serait bien salée ! Aussi, ce genre de chauffage convient-il, surtout, aux célibataires, aux étudiantes ou aux étudiants résidant en foyer ou encore aux couples, jeunes soient-ils ou séniors», indique-t-il.

Qu'en est-il alors du fameux chauffage à pétrole qui a marqué notre enfance ? Il semble être interdit à la commercialisation ! C'est du moins ce qu'affirme Radhouane Boussaid. «Les méfaits du pétrole sur la santé et sur la sécurité des foyers sont insoupçonnables. Du coup, l'Etat avait déclaré interdite la commercialisation des chauffages à pétrole. D'ailleurs, continue-t-il, tout chauffage à pétrole repérable sur le marché relève, essentiellement de la contrebande». Soit ! Il est bon à savoir que les prix des chauffages à gaz varient, généralement, de 240dt à 380dt ; ceux électriques de 50dt à 230dt.