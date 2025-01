Congo-Kinshasa: Butembo - 91 meurtres commis au second semestre 2024, dénonce l'ONG REDHO

Au total, 91 cas de meurtre et d'assassinat ainsi que 19 cas de justice populaire ont été documentés au dernier semestre de l'année dernière à Butembo et ses environs. Ces chiffres sont contenus dans un rapport de monitoring de l'ONG Réseau pour le droits de l'homme (REDHO ) basée à Butembo (Nord-Kivu).

Les responsables de cette structure demandent à l'auditorat militaire de diligenter des enquêtes en vue de dénicher les auteurs et de les déférer devant les juridictions compétentes pour qu'ils répondent de leurs actes.

Dans ce rapport qui couvre la période de juin à décembre 2024, le REDHO renseigne qu'il s'agit de cas recensés dans toutes les communes de la ville de Butembo, ainsi que dans le territoire de Lubero, y compris les entités sanitaires du territoire de Beni proches de cette ville.

Les zones de santé de Katwa, d'Alimbongo, de Kalunguta , de Butembo, de Kayina et de Musienene, sont les entités les plus touchées par ces cas de meurtre et d'assassinat.

Leurs auteurs, poursuit le rapport, sont des hommes armés ainsi que des jeunes manifestants, responsables de cas de justice populaire.

Le REDHO appelle les services de sécurité à leurs responsabilités, afin de protéger la population et ses biens. Il recommande à l"auditorat militaire de garnison de Butembo et au parquet civil de diligenter des enquêtes minutieuses, en vue de dénicher les auteurs de ces actes de barbarie et les déférer devant les juridictions compétentes.

Le REDHO invite par ailleurs la jeunesse à ne pas recourir à la justice populaire, et rappelle que tout suspect appréhendé doit être conduit immédiatement devant les services de sécurité compétents.

Cette structure de défense des droits de l'homme recommande enfin à la population de rester vigilante, en dénonçant tout mouvement suspect auprès des services de sécurité habilités.