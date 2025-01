Afrique: Sommet africain de l'énergie - Rendez-vous les 27 et 28 janvier prochain à Dar es Salam en Tanzanie

Le Groupe de la Banque africaine de développement, le Groupe de la Banque mondiale, l'Union africaine et le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie organisent un sommet historique sur l'énergie à l'intention des chefs d'État et de gouvernement africains les 27 et 28 janvier 2025, à Dar es Salam, en Tanzanie.

Selon un communiqué de presse, près de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, ce qui représente 83 % du déficit énergétique mondial. Il est urgent d'accélérer le rythme de l'électrification en Afrique -- et c'est à notre portée.

Pour y parvenir, explique-t-on, le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement, en collaboration avec des partenaires au développement, se sont donné pour mission d'élargir l'accès à l'électricité au profit de 300 millions de personnes en Afrique d'ici à 2030.

Lancée en avril 2024, cette initiative ambitieuse connue sous le nom de « Mission 300 » combinera des investissements accrus dans les infrastructures et des réformes politiques globales sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en électricité, afin de transformer des vies, améliorer les moyens de subsistance et renforcer les communautés à travers le continent.

Le Sommet africain de l'énergie réunira des chefs d'État et de gouvernement africains, des dirigeants du secteur privé, des partenaires au développement et des donateurs, des experts, des organisations de la société civile et des acteurs du monde universitaire, pour mobiliser et obtenir les ressources financières, les partenariats et l'engagement politique nécessaires pour réaliser la « Mission 300 » et consolider les progrès déjà accomplis par les pays africains pour l'électrification universelle.