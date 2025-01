Tunisie: Plan d'action gouvernemental - Ramadan 2025, anticiper et unir pour mieux partager

Cette capacité à prévoir, cette volonté à planifier et agir avant que les problèmes ne surviennent marque une rupture avec une tradition d'improvisation qui a longtemps prévalu dans le pays. Ce nouveau modèle de gouvernance proactive optimise ainsi les ressources publiques, améliore l'efficacité des résultats et devra renforcer la confiance des citoyens envers leurs institutions.

En prévision du mois sacré, le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, mardi 7 janvier, un Conseil ministériel restreint au Palais du gouvernement à La Kasbah. Cette réunion marque un tournant dans la gestion proactive des défis socioéconomiques liés à cette période de forte consommation. Contrairement à une approche réactive souvent critiquée par le passé, le gouvernement affiche une ambition claire d'anticiper les besoins, ajuster les mesures en amont et garantir un Ramadan 2025 serein pour la communauté nationale.

Pour renforcer le soutien aux familles les plus vulnérables, une enveloppe budgétaire de 68,8 millions de dinars a été allouée au ministère des Affaires sociales. Ces fonds permettront de couvrir les besoins des bénéficiaires du programme « Amen social » durant le mois de Ramadan et les deux principales fêtes religieuses de l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Idha.

Un effort spécifique de 120 mille dinars est également prévu pour la circoncision d'enfants issus de familles à faibles revenus, avec un objectif ambitieux ; 50 enfants par gouvernorat. Cette initiative, appuyée par l'Union tunisienne de solidarité sociale, illustre une approche intégrée où l'État et les associations unissent leurs forces pour optimiser l'impact des mesures.

Approvisionnement maîtrisé et lutte contre les abus

Pour répondre à l'augmentation de la demande accrue durant le Ramadan, le gouvernement met en place un mécanisme d'approvisionnement rigoureux et prévoyant. Des stocks régulateurs seront constitués, incluant 45 000 tonnes de pommes de terre, ainsi que des oeufs et des viandes congelées. Cette anticipation logistique vise à prévenir les pénuries et à protéger les citoyens des fluctuations de prix. En parallèle, des contrôles stricts seront déployés pour contrer les pratiques de stockage illégal, le monopole et le commerce illicite. Des inspections renforcées, en collaboration avec le ministère de la Santé, viseront à garantir la qualité et la sécurité des produits alimentaires. Par ailleurs, des points de vente « du producteur au consommateur » seront créés pour alléger les coûts et rapprocher les produits de première nécessité des citoyens.

Un programme culturel et religieux enrichissant

Le mois saint ne se limite pas à une période de forte consommation, il est aussi un moment de réflexion spirituelle et d'enrichissement culturel. En plus des festivals liés au mois sacré, comme le Festival de la Médina, le gouvernement prévoit une série d'initiatives, telles que des conférences, veillées religieuses, compétitions culturelles et dialogues destinés aux jeunes. Un effort particulier sera fait pour inclure les familles à faibles revenus, qui bénéficieront d'un soutien financier en vue de les encourager à prendre part à ces événements.

Sur le plan logistique, un programme spécial sera mis en place pour les transports publics afin de répondre à l'augmentation de la demande, y compris pour les services de nuit. De plus, des campagnes de sensibilisation visent à prévenir l'usage des feux d'artifice et de jouets dangereux, afin de garantir la sécurité des enfants durant cette période festive.

Une tradition d'improvisation qui a longtemps prévalu

De tout cela, une leçon essentielle peut être retenue. La préparation minutieuse et coordonnée du gouvernement pour le Ramadan 2025 illustre une démarche moderne et responsable. En adoptant une approche axée sur l'anticipation, la Tunisie veut se positionner comme un pays en phase avec les standards des nations développées, où la planification prime sur la gestion de crise.

Cette capacité à prévoir, cette volonté à planifier et agir avant que les problèmes ne surviennent marque une rupture avec une tradition d'improvisation qui a longtemps prévalu dans le pays. Ce nouveau modèle de gouvernance proactive optimise ainsi les ressources publiques, améliore l'efficacité des résultats et devra renforcer la confiance des citoyens envers leurs institutions.

Au-delà des mesures gouvernementales, le Ramadan 2025 qui se rapproche à grands pas est également l'occasion pour chaque Tunisien de réaffirmer les valeurs de partage et d'entraide qui devraient cimenter notre société. Face aux tendances spéculatives, à la hausse des prix et à la frénésie de consommation qui peuvent fragiliser le tissu social, l'unité et la responsabilité collective doivent prévaloir.

Ce plan d'action gouvernemental veut incarner, enfin, une vision ambitieuse de faire de Ramadan une période de stabilité économique, de sécurité alimentaire et, pourquoi pas, de bien-être pour tous. À condition que ces mesures soient mises en oeuvre dans les délais et avec efficacité, notre pays montre sa volonté de relever avec succès les défis de demain.