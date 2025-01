Tunisie: USBG - Renouer avec la victoire

Mohamed Ali Mâalej et ses protégés essaieront d'arrêter l'énorme gâchis de points.

Douzième au classement général avec 13 points en 14 matches, l'USBG est nettement en deçà de l'objectif de départ tracé. Pour une équipe habituée à figurer parmi les six du haut du tableau, c'est une chute à laquelle il faut trouver des explications. On peut dire que l'équipe de Mohamed Ali Mâalej détient le record de 7 matches nuls en 14 matches, devant l'ESM, la JSO et l'ASS qui comptent 6 matches terminés sur un score de parité.

Elle n'a pas connu le goût de la victoire dans les trois dernières rencontres (1 à 1 avec l'ASG, 2 à 2 devant l'ESZ et 1 à 1 face à la JSO à Ben Guerdane). « C'est vrai que nous sommes toujours sur notre faim dans l'attente de renouer avec le succès, avoue l'entraîneur adjoint Nizar Sansa. Mais il ne faut pas oublier que les deux nuls sur ces trois derniers matches nuls, nous les avons ramenés de l'extérieur. Ça prouve que l'équipe est bien défensivement, même si elle n'est pas assez percutante et efficace en attaque. Nous devons donc travailler plus pour gagner plus de points ».

Mission très délicate à Gafsa

Mais le parcours des Jaune et Noir est semé de grosses embûches, comme le match d'aujourd'hui contre El Gawafel de Gafsa qui joue ses dernières cartes pour ne pas s'enliser comme lanterne rouge. Cela ne sera pas facile de s'en sortir avec un résultat positif face à une équipe qui ne va pas faire dans la dentelle pour gagner et sortir du guêpier. « Nous sommes bien conscients de ce qui nous attend, confirme Nizar Sansa.

Mais nous avons un avantage dans ce match : la pression est plus dans le camp de notre adversaire et ça peut jouer en notre faveur. Il y aura pour nous beaucoup d'espaces à exploiter et nous sommes très efficaces dans le jeu en contre. À nous de bien saisir l'occasion de remporter cette dure empoignade à double tranchant ». Dans un match où tout pronostic est impossible, l'USBG tentera donc de renouer avec la victoire qui la fuit depuis un temps qui commence à devenir long.