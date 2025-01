Tunisie: CAB - Objectif invariable !

Dans la situation actuelle, les Cabistes ne visent que la victoire.

En attendant de recevoir le CSS à Bizerte en match retard de la 14e journée, le CAB affronte tout à l'heure à Testour le voisin béjaois pour boucler la phase aller. Et comme le fossé est en train de se creuser avec les équipes qui le devancent, l'urgence est de glaner des points. Le staff technique sait donc ce qu'il a à faire dans ce genre de situation. Il est inutile de dire que l'objectif, à cette occasion, est la victoire. Seulement, la question est de savoir si les Cabistes en sont capables. Les déceptions ont été tellement nombreuses en cette première partie d'exercice qu'il vaudrait mieux s'abstenir pour un quelconque résultat!

Des raisons d'espérer

Toutefois, Hidoussi, qui a instauré la discipline et émis des ondes positives dans le groupe, espère voir ses joueurs se dépenser à fond contre l'OB pour ne pas rentrer bredouilles à la « maison » d'autant plus que le match se déroule à huis clos. La pause d'une semaine dont ils ont bénéficié a certainement aidé tout le monde à progresser. En effet, le travail accompli jusqu'ici par l'entraîneur cabiste est jugé bénéfique et portera, à coup sûr, ses fruits dans l'immédiat.

C'est pourquoi le match de cet après-midi est attendu avec beaucoup de curiosité par les supporters « jaune et noir » qui s'impatientent de voir, enfin, leur équipe favorite s'éloigner peu à peu de la zone de « turbulence ». Pour y parvenir, c'est fort à parier que le coach bizertin aligne les mêmes qui ont donné satisfaction contre le CA à Radès malgré la défaite. Mais il n'est pas exclu non plus qu'on assiste à des changements comme il est devenu désormais une habitude dans la composition du onze de départ. En clair, un coaching adéquat est une tout autre arme de Hidoussi.

Formation probable : Krir, Aymen Amri, Doukali (Rhimi), Seydi, Allala (Akermi), Konte, Firas Ben Othmane, Guessmi, Oussama Ali, M. Diop Seydi et Ahmed Amri