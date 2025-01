Tunisie: Ligue 1 - 15e journée - Le Stade Tunisien, leader provisoire !

A Soliman, les Stadistes ont remporté une nette et précieuse victoire qui leur permet de s'installer provisoirement en tête du classement.

Ils ont deux semaines devant eux pour savourer leur statut. Le CA et l'ESM ont assuré les trois points eux aussi.

Le Stade Tunisien a clôturé de la plus belle des manières la phase aller du championnat en ramenant la victoire de Soliman. Une nette victoire sur le score de 2-0 qui permet aux Stadistes d'occuper provisoirement le fauteuil de leader en attendant le résultat du match USM-EST qui se déroulera le 26 de ce mois.

C'est dire que Maher Kanzari et ses joueurs ont deux semaines devant eux pour savourer leur statut de leaders. Un statut amplement mérité au vu du rendement régulier de l'équipe tout au long de la phase aller. Au pire des cas, c'est avec un statut de coleaders que les Stadistes clôtureront cette phase aller.

Cela dit, les hommes de Maher Kanzari n'ont eu aucune difficulté à imposer leur loi à leur hôte avec une ouverture du score signée Ousmane Ouattara dès la 4' de jeu.

Après cette ouverture précoce du score, les Stadistes ont fléchi et n'ont retrouvé leur rythme habituel qu'en deuxième mi-temps. Les joueurs ont dû être secoués aux vestiaires à la pause mi-temps par leur coach Maher Kanzari.

En deuxième mi-temps, les visiteurs ont imposé leur rythme. Et vers la fin de la rencontre, les "Vert et Rouge" ont réussi à doubler la mise quand, servi par Youssouf Oumarou, Bilel Mejri dribbla les défenseurs adverses avant d'adresser un tir croisé, logeant la balle dans les filets (80'). Une victoire nette obtenue en toute logique face à un adversaire qui n'a rien entrepris ou presque. Mohamed Tlemçani, l'entraîneur de l'ASS, doit penser à revoir sérieusement sa copie s'il veut que son équipe ne s'enlise pas au fond du classement.

L'ESM sauve la mise

En dépit d'un parcours plein d'embûches et de résultats en dents de scie, les Miniers de Métlaoui ont, eux aussi, clôturé la phase aller sur une note positive en remportant une écrasante victoire à Tataouine (3-0). Les buts de la victoire de l'ESM sont signés Mohamed Faleh (10' et 44') et Yousri Arfaoui (75').

Les Métlaouis clôturent cette phase aller à la 7e place du classement, bien loin de la zone rouge. Quant à l'UST, la défaite concédée hier l'enfonce davantage. Ça se complique de plus en plus pour Ghazi Ghrairi et ses joueurs pour le maintien.

A noter que le CA a été victorieux de l'ASG sur le score de 1-0. Le but de la victoire a été l'oeuvre de Dhia Maatougui contre son camp (34'). Les Clubistes restent à l'affût du leader stadiste avec un point de retard au classement.

Résultats

CA-ASG : 1-0

ASS-ST : 0-2

UST- ESM : 0-3