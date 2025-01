Tunisie: Marché de l'emploi - Mutations et adaptations inévitables !

20% est le taux de rotation structurelle du marché du travail au cours des cinq prochaines années. Plusieurs constats découlent, en effet, de la simple lecture de ce chiffre obtenu dans le cadre de la récente édition (15e) de l'enquête «L'avenir de l'emploi» réalisée par le «World Economic Forum» dans une cinquantaine de pays à travers le monde, dont la Tunisie, et ce, auprès de 1.000 entreprises qui représentent la part d'emplois la plus significative dans chacun de ces pays.

L'enquête qui a été réalisée en Tunisie, par l'Ace, en tant que partenaire officiel du Forum économique mondial est une véritable mine d'informations. D'abord, premier constat tiré : le résultat obtenu pour la Tunisie est très proche du taux de rotation structurelle enregistré au niveau international établi à 22%, un pourcentage qui se traduit par la création de 170 millions de postes d'emploi et la destruction de 92 millions d'autres.

Un marché d'emploi susceptible !

Cette ressemblance des résultats souligne, en effet, l'influence des tendances mondiales de l'emploi sur celles observées en Tunisie. Un constat qui n'est point surprenant puisque l'économie tunisienne est une économie ouverte avec des entreprises tournées vers les échanges extérieurs et donc son marché d'emploi est susceptible d'être influencé par les dynamiques du marché mondial.

Le fait que les chefs d'entreprise tunisienne anticipent une croissance de la demande de l'emploi dans les métiers du Big Data, de l'IA, de l'apprentissage automatique, ainsi que de la robotique, peut être perçu comme un avantage qui dénote une certaine maturité digitale des entreprises installées en Tunisie, mais aussi leur aptitude à absorber les nouvelles technologies de pointe et à les adopter non seulement au niveau des procédés industriels, mais aussi au niveau de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise.

Mais les chiffres de l'enquête soulèvent, en outre, la très fameuse « dichotomie » du marché tunisien de l'emploi : 80% des entreprises considèrent que les déficits de compétences sont le principal obstacle à la transformation de l'entreprise d'ici 2030, au moment où le marché souffre d'un chômage pesant des diplômés de l'enseignement supérieur qui culmine à des taux élevés, établis à 25% au cours du troisième trimestre de l'année 2024. Et cette enquête n'est pas la première à révéler ce paradoxe.

Plus de compétences numériques

Une étude intitulée « La transition numérique en Tunisie à l'horizon 2050: vision et manoeuvre stratégique» publiée, en 2023, par l'Institut tunisien des études stratégiques (Ites) a révélé que de nombreux postes de travail sont aujourd'hui vacants en raison de l'absence de compétences requises, particulièrement les compétences numériques. Estimés à plus de 47.000 postes, 77,5 % de ces profils sont demandés par des entreprises opérant dans des secteurs techniques et numériques. L'étude indique, par ailleurs, que la rareté des compétences numériques sur le marché du travail devrait s'amplifier au cours des prochaines années, en raison de la fuite des cerveaux.

L'enquête sur l'emploi a révélé un autre constat important : à l'instar de ce qui est observé dans plusieurs marchés de travail à travers le monde, les compétences humaines sont aujourd'hui très sollicitées, voire exigées par les recruteurs tunisiens.

D'après le rapport, le leadership, l'influence sociale, la pensée créative, la résilience, la flexibilité et l'agilité, la pensée analytique, ainsi que la gestion des talents figurent en tête des «Soft Skills» requises par les entreprises tunisiennes. Enfin, ces dernières accordent de l'importance à la formation des ressources humaines qu'elles estiment indispensable pour faire face aux principales tendances économiques, puisque sept employeurs sur dix prévoient de financer en interne leurs besoins en formation, et environ 40 % visent à tirer parti des modèles de cofinancement hybride, public et privé. Et là, il est clair que les attentes des employeurs en la matière s'articulent essentiellement autour des programmes mis en place par l'Etat visant à améliorer les compétences au sein des entreprises.