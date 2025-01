Angola: Le Président de la République débarque à Luanda

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, est arrivé cet après-midi dans la capitale du pays, en provenance de Brazzaville, République du Congo.

À son arrivée, João Lourenço a reçu les salutations de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, et d'autres hauts responsables de l'État.

En République du Congo, l'homme d'État a tenu une réunion de travail avec son homologue Denis Sassou Nguesso, avec qui il a analysé les questions d'intérêt bilatéral et la situation sécuritaire régionale.

Après la réunion, le Président João Lourenço et la délégation qui l'accompagnait ont participé à un dîner officiel offert par son homologue Sassou Nguessou, au Palais présidentiel.

Samedi, le Président João Lourenço a dirigé, à Kampala (Ouganda), les travaux du Sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA) consacré à l'agriculture du continent.

S'exprimant lors de la séance de clôture, il a exprimé l'espoir que l'esprit d'unité entre les Mozambicains prévaudra dans la résolution de la crise postélectorale qui touche le pays.

Le Chef de l'État anglais a mentionné que le Mozambique, pays confronté à un conflit armé dans la région de Cabo Delgado, fait face à un nouveau défi pour la démocratie.

Il a souligné qu'à cause de cette crise postélectorale, en seulement deux mois, deux cents Mozambicains ont perdu la vie, en plus de la destruction d'importantes infrastructures économiques et sociales.

Également au cours de son intervention, il a exprimé son inquiétude face à la guerre à laquelle le peuple soudanais est confronté, ses conséquences majeures sur la vie et la sécurité des citoyens, ainsi que sur l'économie de cette nation et des pays voisins, en raison du nombre élevé de réfugiés qu'ils reçoivent.

Dans ce contexte, João Lourenço a appelé les parties au conflit à réfléchir sérieusement à la nécessité de résoudre le conflit par le dialogue.

Toujours concernant la situation sécuritaire sur le continent africain, le Chef de l'Etat a souligné que le conflit entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda devrait connaître une issue prochaine, « si l'on prend en compte les grands progrès réalisés ces derniers mois lors des réunions du Processus de Luanda, au niveau ministériel ».

Cependant, il a fait valoir qu'« un sommet au plus haut niveau contribuera certainement à sortir de l'impasse, à éviter un retour en arrière dans le processus et à garantir que les accords et les acquis déjà obtenus ne soient pas vains.