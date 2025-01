Afrique: Des moustiques génétiquement modifiés pour contrôler les maladies

NAIROBI — Selon des chercheurs, une méthode de lutte biologique génétique qui réduit la durée de vie des insectes femelles pourrait fonctionner aussi rapidement que les pesticides pour réduire les populations de moustiques vecteurs de maladies et de ravageurs de cultures destructeurs.

Les insectes nuisibles représentent une menace énorme pour la santé et l'agriculture mondiales , causant des centaines de milliers de décès, des millions d'infections et coûtant des milliards en soins de santé et en dommages aux cultures chaque année.

La lutte biologique est de plus en plus considérée comme une alternative viable aux pesticides, qui peuvent nuire aux espèces et aux écosystèmes non ciblés et perdent leur efficacité à mesure que la résistance augmente.

"Dans quelques années, nous sommes certains que notre technologie fournira à des millions de personnes à travers le monde une solution durable pour lutter contre les maladies et les ravageurs des cultures"Samuel Beach, Université Macquarie, Australie

Une nouvelle approche appelée Toxic Male Technique (TMT), développée par des chercheurs du Centre d'excellence ARC en biologie synthétique de l'Université Macquarie, en Australie, consiste à modifier génétiquement les insectes mâles pour réduire la durée de vie des femelles avec lesquelles ils s'accouplent.

Les chercheurs affirment qu'elle peut être utilisée pour répondre rapidement aux épidémies de parasites agricoles ainsi que pour lutter contre les maladies transmises par les moustiques telles que le paludisme , la dengue et le Zika.

« Nous pensons que notre technologie a le potentiel d'agir aussi rapidement que les pesticides sans les risques associés de nuire aux autres espèces et à l'environnement », déclare Samuel Beach, chercheur en biosciences appliquées à l'Université Macquarie et auteur principal de l'étude, publiée le 7 janvier dans Nature Communications.

Selon ce dernier, cette approche est plus efficace que les méthodes existantes telles que la technique de l'insecte stérile ou la libération d'insectes porteurs de gènes mortels, qui consiste à libérer des masses de mâles stérilisés ou génétiquement modifiés pour s'accoupler avec des femelles sauvages.

Par cette technique, les femelles ne produisent pas de progéniture, si oui seulement une progéniture mâle, mais elles continuent à se nourrir de sang et à propager des maladies jusqu'à leur mort naturelle. Ce qui signifie que les populations de femelles piqueuses ne font que diminuer au fil des générations.

« Le TMT est moins cher car il faut peu de mâles pour obtenir une réduction beaucoup plus rapide de la population d'insectes ou pour avoir une baisse de la propagation des maladies », explique Samuel Beach.

Venin

La nouvelle technique consiste à modifier génétiquement des insectes mâles pour qu'ils produisent des protéines de venin spécifiques dans leur sperme. Lorsque ces mâles s'accouplent avec des femelles, les protéines sont transférées, ce qui réduit considérablement la durée de vie des femelles et leur capacité à propager les maladies.

Les chercheurs ont découvert que l'accouplement de femelles avec des mâles génétiquement modifiés réduisait leur durée de vie de 60 %.

« Idéalement, nous envisageons une réduction de 100 % de la durée de vie, c'est-à-dire que les femelles meurent dès qu'elles s'accouplent avec le mâle », confie le chercheur à SciDev.Net. « Mais c'est ce que nous voulons obtenir à long terme, cela va prendre du temps », ajoute-t-il.

Même une réduction de 60 % pourrait contribuer grandement à réduire l'impact des maladies transmises par les moustiques, dit-il.

Des maladies telles que le paludisme, la dengue, le virus Zika, le chikungunya et la fièvre jaune sont transmises par les moustiques femelles des espèces Aedes aegypti et Anopheles gambiae.

Samuel Beach explique que lorsque la femelle moustique se nourrit du sang d'un hôte et contracte le microbe, elle n'est pas contagieuse pendant quelques jours. Pendant une période de cinq à dix jours, elle ne peut pas transmettre la maladie à une autre personne.

« Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'atteindre une mortalité de 100 % ; nous devons simplement réduire sa durée de vie au cours de cette période où elle ne peut pas transmettre cette maladie à une deuxième personne, ce qui, selon nos estimations, représente une réduction de la durée de vie d'environ 60 à 80 % », explique-t-il.

A en croire les auteurs de l'étude, cette technologie pourrait fonctionner encore mieux pour les agriculteurs, car les ravageurs des cultures ont une durée de vie plus longue que les moustiques, jusqu'à un an ou deux, contre trois à quatre semaines.

« Étant donné que la durée d'une génération est très longue, si nous pouvons tuer la femelle plus tôt, cela aura un bien plus grand bénéfice pour les ravageurs agricoles », ajoute Samuel Beach.

Coûts opérationnels

Tonny Owalla, chercheur aux laboratoires Med Biotech de Kampala, en Ouganda, qui n'a pas participé à l'étude, estime que modifier des moustiques mâles pour réduire la population de femelles porteuses du paludisme pourrait être une approche utile.

Il craint toutefois que les coûts de déploiement de cette technologie la rendent impraticable pour une utilisation de routine dans les pays où le paludisme est endémique.

« Par exemple, combien de moustiques mâles devrait-on déployer en République démocratique du Congo qui est le premier pays d'endémie du paludisme en Afrique, combien de lâchers faudra-t-il par an, quelles infrastructures faudra-t-il, quelle serait la source d'approvisionnement en moustiques... ? », S'interroge Tonny Owalla.

Samuel Beach affirme que la technologie doit subir des tests de sécurité rigoureux avant d'être adoptée, tandis que des cadres réglementaires pour guider son utilisation et une infrastructure pour élever des moustiques seront également nécessaires.

« Cependant, dans quelques années, nous sommes certains que notre technologie fournira à des millions de personnes à travers le monde une solution durable pour lutter contre les maladies et les ravageurs des cultures », dit-il.