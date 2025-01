Angola: Le Président ougandais souligne la transformation locale des produits agricoles

Le Président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, a souligné, ce samedi, à Kampala, que son pays investit massivement dans l'agriculture, cherchant une meilleure utilisation des matières premières pour la transformation locale des produits.

Intervenant au Sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine sur le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique (PDDAA), Yoweri Museveni a souligné que le pays dispose d'un grand potentiel agricole qui sert une grande partie de la gastronomie locale, que ce soit pour les touristes, ou bien pour les natifs.

L'homme d'État a souligné que l'Ouganda, en particulier, et le continent en général, sont très forts en matière d'agriculture, pouvant avoir deux saisons de récolte.

« En Ouganda, nous produisons du lait d'ici, des fruits, de la viande, mais les citoyens veulent continuer à produire du riz. À 80 ans, je consomme encore du manioc, des patates douces, du lait et du café, ainsi que des fruits, et ce qui nous oblige à importer de la nourriture, ce sont les citoyens qui mangent du riz et du pain », a-t-il souligné.

Le Président ougandais pense que le continent devait faire un meilleur usage de l'eau de mer, grâce à la salinisation, pour éviter la situation de pénurie du précieux liquide que l'on connaît dans de nombreuses localités du continent.

Le Sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine sur le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, présidé par le Président de l'Angola, João Lourenço, a eu lieu pour adopter la stratégie et le plan d'action, prévu pour la période 2026 -2035.

La stratégie et le plan d'action du PDDAA visent à mobiliser des ressources pour stimuler la croissance économique, accroître la sécurité alimentaire et améliorer les moyens de subsistance, tout en abordant les impacts du changement climatique, conformément aux principes du PDDAA. Le plan vise également à stimuler les investissements, à promouvoir les partenariats et à former les petits agriculteurs vulnérables.