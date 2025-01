Angola: La restauration des royaumes contribue à la diffusion et à la protection de la culture

Ondjiva — La restauration des royaumes de la province de Cunene a contribué à la diffusion, à la valorisation et à la protection de la culture, a déclaré vendredi, dans la ville d'Ondjiva, le directeur du bureau provincial de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports, Nelson Ndelimukuata.

S'adressant à l'ANGOP, à l'occasion de la Journée nationale de la culture, célébrée le 8 janvier, le directeur a fait savoir que Cunene compte six royaumes réintroduits et un autre en cours d'intronisation.

Il s'agit de deux royaumes de la municipalité d'Ombadja (ombala yo mungo et ombala ya Nalueque), les royaumes de Mutchivikua et de Ndimbas (Curoca), le royaume d'Oukwanhama et le royaume de Cahama. Le royaume de Humbe est en cours de restauration.

Il a révélé que la province compte 1124 autorités traditionnelles.

Selon lui, ces royaumes ont servi de gardiens de la culture, attirant des touristes étrangers d'Afrique du Sud, de Finlande, d'Angleterre et du Portugal, afin d'entrer en contact avec la réalité des peuples et de leur histoire.

Le directeur a rappelé que Cunene est une région multiculturelle caractérisée par une diversité de peuples bantous et non bantous (Koisan et Vatuas), qui préservent leurs cultures et leurs traditions, leurs us et coutumes qui diffèrent du modèle occidental.

« En dehors de l'acculturation et du processus de contact avec d'autres peuples, la culture de Cunene reste intacte et constitue une source de fierté identitaire en tant que peuple indigène », a-t-il réaffirmé.

Il a fait savoir qu'en visitant des communautés traditionnelles, les touristes apprennent à connaître la façon dont elles se présentent, à travers leurs vêtements, leur gastronomie, leur langue, l'architecture de leurs habitations, leurs chansons, leurs contes et leurs danses traditionnelles.

Nelson Ndelimukuata a annoncé qu'une équipe de touristes portugais a récemment travaillé sur l'inventaire et la promotion de la gastronomie traditionnelle, dans l'intention de faire connaître les plats typiques du peuple Ovawambo, dans le cadre d'un partenariat entre le gouvernement provincial et le Ministère de la culture.