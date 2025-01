Algérie: Ce que fait la France est contraire aux principes diplomatiques

Ghardaia — La présidente du parti Tadjamoue Amel Djazair (TAJ), Fatima Zohra Zerouati, a dénoncé, dimanche depuis Berriane (Ghardaia), les tentatives d'ingérence et d'immixtion de la France dans les affaires intérieures de l'Algérie, estimant que "ce que fait la France actuellement est contraire aux principes diplomatiques".

S'exprimant lors d'une rencontre avec les militants et sympathisants de son parti, à l'occasion des festivités de célébration du nouvel an Amazigh "Yennayer 2975", la présidente de TAJ a indiqué que "ce que fait la France actuellement est contraire aux principes diplomatiques de respect mutuel entre pays souverains".

Et d'ajouter que les tentatives d'ingérence de la France, "condamnées par l'ensemble de la classe politique algérienne et la société civile, ne font que consolider et renforcer plus que jamais l'unité nationale".

"L'Algérie est en phase d'édification d'un Etat fort, démocratique et d'une classe politique à la hauteur, pour répondre aux attentes de ses citoyens, notamment avec la révision des lois sur les partis et les élections qui viendront renforcer l'arsenal juridique", a-t-elle souligné avant d'appeler au renforcement des rangs du peuple algérien autour des institutions étatiques, pour "faire avorter toute tentative malveillante visant à porter atteinte à notre unité et souveraineté nationale".

En visitant une exposition organisée dans le cadre de la célébration du Nouvel An amazigh sous le slogan "Yennayer nous unit", Mme Zerouati a rappelé que Yennayer constitue une occasion pour "réaffirmer notre appartenance et se rappeler nos racines profondes dans l'histoire".

"Notre patrimoine culturel national matériel et immatériel, dans toutes ses dimensions et sa diversité, légué par nos aïeux est un ciment qui préserve l'identité de l'Algérie et qui doit être préservé", a-t-elle conclu.