Algérie: Le ministre de la Culture s'enquiert du projet de la restauration de la Casbah d'Alger

Alger — Le ministre de la culture et des arts, Zouhir Ballalou a effectué, samedi soir, une visite d'inspection et de travail pour s'enquérir de l'état d'avancement des projets de restauration de six monuments de la cité de la Casbah d'Alger.

Accompagné du wali délégué de Bab El Oued, Ahmed Benyoucef, du conseiller au niveau du cabinet du wali d'Alger, chargé de la Casbah et du patrimoine, Said Guellal, et de plusieurs cadres de son département, le ministre de la culture et des arts s'est rendu sur le site de la Citadelle d'Alger ou Dar Es'Soltane, et les palais de, Hassen Pacha, Ahmed Pacha, Dar El Kadi, Kh'daouedj El Amia et Dar El Hamra.

Visant à récupérer le patrimoine culturel de la Casbah d'Alger, ces six monuments de la période ottomane, en cours de restauration, sont inscrits dans le plan de sauvegarde de cette médina, classée patrimoine mondial de l'humanité par l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (Unesco) en 1992.

Passant au peigne fin les opérations qui ont constitué tous les travaux de restauration de chacun des six sites, M. Ballalou a écouté une série d'exposés qui a notamment concerné, les états antérieurs, les travaux, préparatoires, de renforcement des structures, la mise hors d'eau qui a mis fin aux infiltrations des eaux dans les sous-sols et les murs, ainsi que les travaux de conservation et de rénovation pour aborder la phase des restaurations finales.

"L'Algérie est passée de l'étape de la décision politique à celle de l'exécution de cette politique", a déclaré le ministre, saluant l'ensemble des intervenants dans ces projets.

"Ces monuments historiques rappellent que l'Algérie était une puissance régionale dans la Méditerranée" entre le XVe et le XVIIIe siècles, a poursuivi M. Ballalou, réitérant la volonté de son département à "oeuvrer avec la Wilaya d'Alger pour le redéploiement de toutes les opérations mises à l'arrêt pour des raisons diverses et apporter les solutions nécessaires aux problèmes de la Casbah, ceux en lien avec les bâtisses endommagées ou celles abandonnées notamment".

Fédérer et conjuguer tous les efforts, avec le ministère de l'Enseignement et la formation professionnels, le secteur de l'Enseignement supérieur a été une des nombreuses orientations de M. Ballalou, pour, a-t-il précisé, "créer des passerelles en matière de recherche sur les différents aspects du patrimoine, tel que la restauration des polychromies et l'examen bactériologique des parasites qui rongent le bois".

Le ministre a rappelé que ces mesures interviennent en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a fait de la Casbah d'Alger, "une de ses priorités".

"Nous avons pris l'engagement avec l'Unesco de restaurer la Casbah d'Alger car le Comité du Patrimoine de cette institution onusienne aura à examiner le dossier de cette cité millénaire lors de la prochaine session", a encore rappelé M. Ballalou, avant d'ajouter, que cela sera une opportunité pour "mettre en valeur tous les efforts du gouvernement algérien pour la promotion du patrimoine culturel".

Depuis son classement, la Casbah d'Alger a connu une multitude d'opérations, de travaux d'urgence et de plans pour la préservation, la restauration et éventuellement l'exploitation du site, dont le classement en secteur sauvegardé en 2003 ou le Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur adopté par le gouvernement en 2012.

Depuis l'approbation du plan permanent de sauvegarde et de valorisation de la Casbah d'Alger, plusieurs sites historiques ont été restaurés dont la Citadelle d'Alger ou Dar Es'Soltane, ouverte partiellement aux visiteurs depuis novembre 2020 et la mosquée de Ketchaoua inaugurée en avril 2018.

Ainsi, des maisons historiques, à savoir celles de la moudjahida Djamila Bouhired et du défunt artiste Mahiéddine Bachtarzi, ainsi que le mausolée de Sidi Abderrahmane Ethaalibi, ont été restaurés.

Le dossier de la restauration et de la réhabilitation de la Casbah d'Alger était sous la tutelle du ministère de la culture qui a continué d'assurer le soutien et le suivi technique de ce dossier après son transfert en 2016 aux services de la Wilaya d'Alger.

Ballalou a terminé sa tournée en se rendant au Centre des Arts et de la Culture du Palais des Rais (Bastion 23), où il a visité, avec plusieurs ambassadeurs et représentants de différentes missions diplomatiques accréditées à Alger, l'exposition dédiée au costume féminin traditionnel du Grand Est algérien, récemment inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.