Algérie: Les wilayas de l'Est fêtent le nouvel an amazigh 2975 par diverses activités

Constantine — Les wilayas de l'Est du pays ont fêté samedi et dimanche le nouvel an amazigh (12 janvier 2975) par diverses activités culturelles mettant en relief le patrimoine amazigh.

A Constantine, les autorités de la wilaya ont présidé samedi l'ouverture d'une exposition historique tenue sous le thème "Vieux Rocher, identité de la terre" et ont donné le coup d'envoi du tournage d'un documentaire "The Roche" produit par la maison de la culture Malek Haddad, avant d'honorer plusieurs figures de la culture et de la presse pour leurs efforts dans la préservation du patrimoine et de l'identité nationale.

Oum El Bouaghi a connu l'organisation de défilés folkloriques et de plusieurs expositions des produits et costumes traditionnels tenues à la maison de la culture Nouar Boubaker.

Un stand particulier a été consacré au costume féminin de cérémonie du grand Est algérien qui vient d'être intégré par l'UNESCO à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

A Batna, le programme de célébration a porté sur la tenue de spectacles et expositions à travers les communes, dont Fesdis qui a organisé en coordination avec l'Office des établissements de jeunes un concours des métiers traditionnels au complexe sportif de proximité.

La commune de Ghassira a initié une exposition de l'artisanat et des plats populaires préparés à l'occasion dont l'Irechmen ou Cherchem dont le principal ingrédient est le blé dur.

A Bordj Bou Arreridj, la commune de Tassameurt a accueilli les manifestations de célébration du nouvel an Yennayer 2975 avec la tenue à l'annexe de la maison de la culture d'une exposition des produits agricoles et de mets, de costumes, de bijoux et de poterie traditionnels.

Parallèlement, la maison de la culture Mohamed Boudiaf a prévu du 10 au 15 janvier un programme varié d'expositions et de conférences-débats, tandis que le complexe culturel Aïcha Haddad a accueilli des expositions des métiers artisanaux et des arts plastiques.

Les autres wilayas de l'Est ont connu des activités similaires de célébration du nouvel an amazigh 2975.