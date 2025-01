Algérie: Ain Defla - La diversité culturelle locale au cœur de la célébration de Yennayer

Ain Defla — Un riche programme mettant en avant la diversité culturelle de la wilaya d'Ain Defla a été mis au point par les autorités locales pour la célébration de "Yennayer" marquant l'avènement du nouvel an amazigh 2975.

Le coup d'envoi des festivités de célébration de Yennayer a été donné, samedi soir, par le wali Aissa Aziz Bouras, à travers l'ouverture, au Théâtre régional Tayeb Cherif-Mohamed de Khemis Miliana, d'une exposition dédiée aux produits de l'artisanat local traduisant la diversité et l'authenticité du patrimoine culturel de la wilaya.

Cette foire, animée par une trentaine d'exposants de différentes communes d'Ain Defla, a fait la part belle aux produits de l'artisanat local et à l'art culinaire de la région, a indiqué le directeur de la Chambre d'artisanat et des métiers (CAM), Issam Mekhnach qui a noté l'organisation, en parallèle, de nombre d'activités culturelles.

La manifestation est organisée en coordination avec les directions de la culture et des arts, du tourisme et de l'artisanat, de l'action sociale et de la jeunesse et des sports, a-t-il indiqué.

La direction de la jeunesse et des sports a, elle aussi, concocté un riche programme à travers les 26 établissements de jeunesse de la wilaya, à l'occasion de Yennayer, a fait savoir son directeur, Madani Zebiche.

Le programme englobe principalement des expositions d'habits traditionnels, de plats populaires et de gâteaux, en plus de l'organisation d'activités intellectuelles et culturelles au profit des enfants pour leur faire connaître la diversité du patrimoine algérien.

Le même responsable a souligné l'entrée en service, par la même occasion, de cinq (5) établissements de jeunesse, suite à une opération de réhabilitation, dont des maisons de jeunes à El-Attaf, El Abadia et Rouina, une salle polyvalente dans la commune d'Arib et une salle de sport à Miliana.

La célébration de Yennayer a, également, été marquée par l'organisation d'une exposition de produits artisanaux et de plats traditionnels au théâtre communal " Mahfoudh Touahri " de la ville de Miliana, et de diverses festivités au niveau des établissements scolaires de la wilaya.