Afrique: Transfert - Timain et Ranona s'envolent à Saint-Louis FC, Seychelles

Le football malgache est en effervescence avec l'annonce du transfert de deux autres joueurs, Sitrakiniaina Ravonimandimby, dit « Timain », et Frédéric Ramarojaona, alias « Ranona », au club de Saint-Louis FC aux Seychelles, ce vendredi.

Ces deux joueurs, issus du FC Rouge, un club qui s'est hissé parmi les élites du football malgache ces dernières années grâce à sa fusion avec l'Inate FC, ont signé un contrat d'une saison renouvelable avec le club seychellois. Leur talent et leur jeu ont visiblement séduit les dirigeants du Saint-Louis FC, menant à cette signature qui marque une nouvelle étape dans leur carrière. « C'est la première fois que nous voyons un tel transfert pour des joueurs du FC Rouge », a déclaré Hasina Rakotondramiara, président du club. « Nous avons toujours mis l'accent sur le développement de nos jeunes joueurs et ce transfert prouve que nos efforts portent leurs fruits. Les Seychellois ont observé de nombreux joueurs malgaches, mais Timain et Ranona étaient particulièrement suivis. »

Le départ de ces deux jeunes capitaines a été un moment émouvant mais nécessaire selon le président du club. « Bien sûr, c'est un moment difficile pour nous de perdre nos capitaines, mais nous avons discuté et négocié avec eux pour leur meilleur avenir. Nous avons facilité toutes les démarches administratives et leur avons offert tout notre soutien moral et logistique pour cette nouvelle aventure ». L'arrivée de Timain et Ranona aux Seychelles, vendredi dernier, marque non seulement un tournant dans leur carrière, mais aussi une reconnaissance internationale pour le football malgache.

Leur transfert symbolise aussi l'ouverture du football malgache sur le plan international, montrant que Madagascar peut produire des talents capables de briller au-delà de ses frontières. Le président Rakotondramiara a également souligné l'importance de suivre et de respecter les termes du contrat pour que les joueurs puissent se concentrer pleinement sur leur développement professionnel. « Nous avons veillé à ce qu'ils comprennent bien les termes de leurs contrats et les avantages auxquels ils ont droit pendant leur séjour chez Saint-Louis FC », a-t-il ajouté.