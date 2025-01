Afrique: Cinéma - « Sitabaomba, chez les zébus francophones » au FESPACO

La cuvée 2025 du Fespaco est connue. Pour cette 29e édition, « Sitabaomba, chez les zébus francophones » de Nantenaina Lova est en lice pour la catégorie Documentaire long métrage.

Du 22 février au 1er mars, les cinéastes du continent noir se retrouveront à Ouagadougou au Burkina Faso. Cette 29e édition met en lumière 235 films sélectionnés parmi 1 351 soumis, issus de 48 pays, reflétant la diversité et la richesse du cinéma africain.« Sitabaomba, chez les zébus francophones » est en lice pour la catégorie Documentaire long métrage. Sorti en octobre, le film de Nantenaina Lova continue son chemin dans les festivals internationaux et les salles obscures un peu partout dans le monde.

Salué par les critiques internationales, le film de Nantenaina Lova y relate les luttes constantes des paysans malgaches face aux injustices qu'ils subissent. À travers l'histoire de Ly, un paysan de Sitabaomba dont les terres sont convoitées, livre une résistance silencieuse mais déterminée. Une lutte que lui et les siens mènent depuis des lustres, mais au bout du compte, c'est la bataille de milliers de personnes un peu partout, face aux convoiteurs de terres. Un sujet sérieux mais traité avec parcimonie, sur un récit à la sauce de Claudia Tagbo, l'humoriste franco-ivoirienne soit, sans langue de bois et teinté d'humour, mais au final qui peint parfaitement une dure réalité de l'appauvrissement de bon nombres de gens au profit d'une minorité.

Pour rappel, le Fespaco est l'un des plus grands festivals de cinéma et films d'Afrique si ce n'est le plus grand. Un rendez-vous incontournable pour les professionnels africains et sa diaspora. Biennale qui se tient au Burkina Faso, les lauréats des catégories Fiction et documentaires remportent l'étalon d'or du Yennenga. Cette année, Madagascar sera porté par « Sitabaomba, chez les zébus francophones » de Nantenaina Lova dans la catégorie Documentaire long métrage et « Silence » de Medalys Jesmar Anjarasoa dans la catégorie animation.