Madagascar: Journée des officiers - Andry Rajoelina rappelle les devoirs et la discipline

Le 12 janvier, marquant la Journée des Officiers, a été célébré hier au Palais d'État d'Iavoloha, en présence du président de la République, Chef suprême des Forces armées.

12 janvier 1967-12 janvier 2025. Les Forces armées malagasy célèbrent cette année le 58e anniversaire de la Journée des Officiers. Cette date marque l'entrée de la première promotion d'élèves Officiers à l'Académie militaire d'Antsirabe. Comme à l'accoutumée, le président Andry Rajoelina, Chef suprême des Forces armées, était présent aux côtés de la Grande famille des Forces armées malagasy en assistant hier à la célébration organisée par la direction de la Sécurité présidentielle (DSP) et le Régiment de la Garde Présidentielle (RGP), deux unités d'élites rattachées à la Présidence de la République.

Cette année, le 12 janvier a été marqué par l'inauguration des « zavabita » au sein de la DSP et du RGP, en l'occurrence la salle de musculation nouvellement construite, équipée de matériels modernes, et le dojo destiné à l'aguerrissement des éléments assurant la sécurité du chef de l'État. Les deux infrastructures se trouvent dans l'enceinte même du Palais d'Iavoloha. Il était aussi question de la présentation officielle de la nouvelle tenue de parade de la Garde présidentielle.

La célébration du 12 janvier consiste à honorer les valeurs, les coutumes et les traditions militaires. D'ailleurs, durant la journée d'hier, ce sont les plus jeunes officiers qui ont assuré le commandement. Notamment durant le traditionnel cross de la cohésion qui a vu la participation de tout le staff du président de la République, enfin presque, dirigé par le Secrétaire Général de la Présidence de la République Claude Fanohiza.

Confiance

Renforcement de la fraternité et de l'unité entre les Officiers. C'est l'objectif principal de la célébration du 12 janvier. Dans son discours, le président Andry Rajoelina a rappelé les devoirs sacrés des Forces armées qui consistent notamment à la protection des biens et des personnes, ainsi que la préservation de la paix, l'apaisement, la stabilité et la souveraineté nationale. En ce début d'année où le contexte politique est assez tendu avec l'opposition qui affiche clairement son objectif de mettre fin au régime en place, le chef de l'État renouvelle sa confiance aux Forces armées. « J'ai une confiance totale en vous, et je suis convaincu que la devise Ho An'ny Tanindrazana (Pour la Patrie) résonne profondément dans vos coeurs et est gravé dans vos esprits.

C'est cette devise qui nous motive au quotidien, vous comme moi, dans l'accomplissement des tâches qui nous attendent pour redresser Madagascar », a-t-il déclaré. Tout en insistant sur l'importance des valeurs fondamentales qui caractérisent l'éducation et l'enseignement à l'Académie militaire, à savoir la discipline, le patriotisme, et le respect de la hiérarchie et des Institutions Républicaines. Il n'a également pas manqué de lancer un appel à l'unité et à la solidarité au sein de la Grande muette, tout en exhortant les Officiers de l'Armée, de la Gendarmerie et de la Police nationale à réaliser leur mission avec dévouement afin qu'ils puissent contribuer pleinement au développement de la Nation.

Andry Rajoelina appelle aussi les Forces armées à ne pas se laisser affecter par la division. Le ministre des Forces armées, le Général Monja Delphin Sahivelo, le ministre délégué en charge de la Gendarmerie, le Général Andry Rakotondrazaka, le ministre de la Sécurité publique, le Contrôleur Général de Police Herilala Rakotoarimanana, le directeur de la Sécurité présidentielle, le Général Jean Yves Rasolondraibe, le Commandant du Régiment de la Garde présidentielle, le Colonel Hajarinjaka Norbert Rakotondrasoa, ont assisté à la célébration d'hier. L'évènement a été marqué par la traditionnelle remise d'oie au chef de l'État et aux hauts responsables des Forces armées.