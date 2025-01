Madagascar: Un impact moins Important que prévu

Le passage de Dikeledi dans le nord de l'île a été dévastateur, mais le bilan provisoire établi par les services officiels montre que les pertes en vie humaine et le nombre de sinistrés sont moins élevés que prévu. Pour le moment, on parle de trois décès et de mille sinistrés, mais il faudra attendre des estimations plus précises dans les heures à venir. Le météore est sorti dans le Canal de Mozambique, mais les habitants de la SAVA et de la Diana ne sont pas encore tirés d'affaire.

Un impact moins Important que prévu

Les vents apportés par Dikeledi ont été violents. Des rafales atteignant 120 km/h ont été constatées et avec elles, il y avait de violentes précipitations. Des alertes verte, orange et rouge ont été décrétées et les habitants, bien prévenus, se sont calfeutrés chez eux. Les dégâts ont été importants, mais les habitants sinistrés ont pu être secourus. Dikeledi a traversé la région et est sorti en mer dans le canal de Mozambique. Il a repris de la force. Mayotte est en alerte et les différents services sont sur le qui-vive. L'île ne s'est pas encore remise des conséquences du passage de Chido. La situation risque encore de s'aggraver si Dikeledi entre en force.

Les Malgaches, eux, appréhendent son retour sur le territoire comme cela s'est produit régulièrement dans le passé. Le nord de l'île n'est donc pas encore tiré d'affaires. Les activités orageuses se poursuivent et les inondations sont à craindre. L'impact sur les autres régions semble minime. Les hautes terres ont été épargnées, l'espoir des agriculteurs de voir des pluies bénéfiques a été vain. Néanmoins, on ne sait pas comment évoluera la situation dans les heures, voire les jours à venir. L'activité cyclonique est moins grave que l'on pouvait penser. Le contraste avec le nord de l'île est flagrant. Les températures sont certes plus clémentes qu'avant et le beau temps qui règne fait penser que l'impact du cyclone est plus faible que prévu.