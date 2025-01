Madagascar: Incendie à Analakely - Une maison à étage, ravagée par les flammes

Une maison à étage, située près du magasin « U » et en face du lycée Rabearivelo à Analakely, a été la proie des flammes dans la nuit de samedi dernier. Le feu s'est déclaré aux alentours de deux heures du matin, causant une importante mobilisation des riverains et des sapeurs-pompiers. L'incendie a pris naissance au rez-de-chaussée de l'habitation, qui abritait un commerce. En quelques minutes, les flammes se sont propagées aux étages supérieurs et à une maison voisine, menaçant également le magasin « U ». Les fumées et l'eau utilisées pour maîtriser l'incendie ont atteint l'enceinte du centre commercial, obligeant ce dernier à fermer temporairement ses portes pour une période de 48 à 72 heures.

Alertés par des passants ayant aperçu de la fumée, les riverains se sont précipités pour prévenir les pompiers. Les soldats du feu ont déployé des efforts intenses pour contenir les flammes, ne parvenant à éteindre complètement le feu qu'au lever du jour. Les forces de l'ordre étaient également présentes sur les lieux pour assurer la sécurité et apporter assistance. Heureusement, aucune perte humaine n'a été signalée, mais les dégâts matériels sont considérables. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incendie.

2024

Une année chargée pour les pompiers d'Antananarivo. Cet incendie s'inscrit dans une année particulièrement difficile pour le corps des sapeurs-pompiers de la capitale. Selon un bilan récent, les soldats du feu ont été sollicités à 352 reprises en 2024, soit presque une intervention par jour. Ce chiffre marque une augmentation notable par rapport à 2023, où 303 interventions avaient été enregistrées. Les incendies d'habitations et les feux de brousses constituent la majorité des cas. Les quartiers du premier arrondissement, notamment 67 ha, Andohatapenaka et Antohomadinika, ont été les plus touchés, en raison du grand nombre de constructions en bois dans ces zones.

Pour les feux de brousses, les secteurs d'Ankatso et de Faravohitra ont été les principaux foyers. Face à la recrudescence des incendies, les autorités rappellent l'importance de la vigilance et de la prévention, notamment dans les zones à risque. Les infrastructures inadaptées et les installations électriques défectueuses figurent parmi les causes principales des sinistres. Une sensibilisation accrue des habitants pourrait contribuer à réduire le nombre d'incidents similaires à l'avenir. Cet événement à Analakely rappelle, une fois de plus, la nécessité de renforcer les moyens des sapeurs-pompiers pour mieux répondre à l'urgence et protéger la population.