Angola: Port de Namibe veut devenir l'un des principaux hubs portuaires régionaux

Moçâmedes — Le Port de Namibe entend consolider sa position, en 2025, en se distinguant comme l'un des principaux hubs portuaires en Angola et dans la région australe de l'Afrique, selon le président du conseil d'administration de cette institution, Nazareth Neto.

Intervenant lors de la cérémonie de voeux du Nouvel An, ce samedi, le directeur du Port de Namibe a souligné l'expansion dans les différents domaines d'activité, l'organisation de l'entreprise, l'efficacité, l'opérationnalisation, la durabilité, l'innovation et l'intégration régionale comme facteurs déterminants pour la réussite de ce défi.

En termes de plans, le gestionnaire du port a déclaré que la société portuaire entend achever le projet intégré de la baie de Moçâmedes et créer les conditions pour le lancement de l'appel d'offres public pour la concession du corridor de Namibe, ainsi que le début des travaux de construction du nouveau siège social de l'entreprise.

Nazareth Neto a indiqué que l'agenda du projet pour cette année comprend également la construction d'un terminal de croisière, d'une marina pour promouvoir le tourisme dans la région et d'un terminal de cabotage.

Veiller à ce que tous les services portuaires répondent aux normes de qualité les plus élevées, en mettant l'accent sur l'efficacité, l'opérabilité et la réduction des coûts pour les clients, ainsi que la concession de nouveaux terminaux et services portuaires font également partie des actions à mener en 2025.

Selon Nazareth Neto, face à ces défis, le port de Namibe cherche à se réaffirmer comme un pôle stratégique de compétitivité régionale et internationale, promouvant une croissance durable, une connectivité logistique et un développement social et économique dans la région de l'Afrique australe (Sud).