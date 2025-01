Afrique: Hubert Velud - « FAR de Rabat a toutes les capacités pour prétendre au titre »

L'entraîneur des FAR de Rabat, Hubert Velud, a déclaré que son équipe était capable de viser le trophée de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies, après sa qualification historique pour les quarts de finale.

Le Français a fait cette déclaration audacieuse après le match nul 1-1 obtenu de haute lutte contre le rival marocain du Raja Casablanca samedi soir, ce qui a permis à son club de valider son ticket pour la prochaine étape.

C'est la première fois que les FAR de Rabat atteignent les quarts de finale de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies depuis l'introduction du format de la phase de groupes. Ils trônent en tête de leur groupe avec neuf points, à une journée de la fin.

La bataille s'annonce difficile pour le Raja Casablanca, classé troisième avec cinq points. L'équipe de Casablanca aura besoin d'une victoire lors de son dernier match de groupes pour espérer progresser.

S'exprimant après le choc tendu de Rabat, l'entraîneur français a également souligné le potentiel de l'équipe, indiquant qu'ils avaient de quoi viser le sacre continental.

« Nous avons toutes les capacités pour concourir pour ce titre. Cette équipe est très bonne et nos fans méritaient cette performance de notre part. Je suis heureux de mener l'Armée Royale à ce résultat ; "C'est un club qui mérite le respect », a-t-il déclaré.

Velud s'est dit fier de la performance et de la résilience de son équipe. « Nous avons obtenu ce qui était requis, et la qualification est juste et méritée. Même le match nul est juste, compte tenu de ce qui s'est passé dans le match et de ses fluctuations », s'est félicité le Français

Les FAR de Rabat ont pris l'avantage à la 40e minute lorsque le gardien du Raja, Anas Zniti, a détourné par inadvertance un corner dans ses propres filets.

Le Raja a riposté et a égalisé à la 77e minute grâce à Nawfel Zerhouni, qui a transformé un penalty après une faute sur Maamouri dans la surface.

Quelques instants plus tard, le Raja pensait avoir pris les devants lorsque Issa Ben Omar a trouvé le chemin des filets, mais le but a été refusé pour une faute sur le gardien des FAR.

« C'est un moment historique avec des sentiments particuliers », a salué Velud. « Les supporters du club sont heureux et nous allons célébrer avec eux. »

Pour le technicien, la qualification des FAR est le fruit d'un travail d'équipe et du soutien des supporters. « Cette qualification est le fruit des efforts de tous : les joueurs, le staff technique et les supporters. Nous continuerons à aller de l'avant pour faire de cette saison une saison inoubliable », a-t-il déclaré.

Les FAR de Rabat chercheront à terminer la phase de groupes sur la même dynamique avant de se préparer pour la prochaine étape, à savoir : les quarts de finale.