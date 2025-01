Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - 43 motos et 2 véhicules attaqués par des bandits à mains armées sur la RN3

Des voyageurs ont été cambriolés vendredi 10 janvier sur la RN3 sur l'axe Bunyakiri dans le territoire de Kalehe (Sud-Kivu) par des voleurs à mains armées. 43 motos et deux véhicules ont été fouillées de fond en comble et les occupants dépouillés de tous leurs biens, en nature et en espèces.

Le président de la société civile de Bunyakiri lance un appel aux autorités pour sécuriser cette partie de la route nationale numéro 3 qui est devenue un bastion des coupeurs de route. Isaya Benjamin déplore le fait que ces actes de braquage se commettent régulièrement sans aucune intervention des forces de sécurité :

« Vendredi le 10 janvier 2025 à 14 heures dans le parc national de Kahuzi Biega à un lieu nommé « Bilima mbili » non loin de chez « Ba padiri » près du groupement de Bitale un pillage systématique de plus de 43 motos, une pick-up Land cruiser et un bus ont été dépouillés de tout par des hommes armés non autrement identifies. C'est ainsi que la société civile déplore ces pillages à répétition dans ce même lieu et demande aux autorités de prendre leurs responsabilités pour garantir la sécurité aux usagers de la route numéro 3 qui sont victimes au jour le jour sans riposte des autorités qui tiennent la sécurité en main ».

Plusieurs autres cas similaires ont été rapportés sur le même axe le 18 décembre 2024 ainsi que le 6 et le 8 janvier 2025, successivement à la bifurcation vers Kalonge, à Bugulumiza et 2 fois de suite à Baramoto au coeur du parc national de Kahuzi Biega.

Le directeur de ce site protégé, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, se dit aussi préoccupé par ces actes de banditisme à l 'intérieur du parc.