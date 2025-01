Algérie: Handball Mondial 2025 (Gr. B) - Les adversaires du pays à la loupe

Alger — L'équipe nationale algérienne de handball (messieurs) évoluera dans le groupe B du 29e Championnat du monde en Norvège, au Danemark et en Croatie (14 jan - 2 fév), aux côtés des sélections du Danemark, de l'Italie et de la Tunisie.

Pour leur premier match, prévu le mardi 14 janvier, les "Verts" affronteront le Danemark, champion du monde en titre lors des trois dernières éditions et en quête d'une quatrième couronne mondiale d'affilée.

Invaincue depuis huit ans, la sélection danoise affiche une série impressionnante de 28 matchs sans défaite (26 victoires et 2 nuls) et une moyenne de près de 800 buts inscrits par tournoi. Le Danemark, un géant difficile à détrôner

Outre l'avantage du terrain et du public - les matchs du premier tour se déroulant dans la salle Jyske Bank Boxen à Herning - le Danemark renferme des joueurs parmi les meilleurs du monde. Cet atout leur a permis de remporter trois titres mondiaux (2019, 2021 et 2023), ainsi que trois médailles d'argent et une de bronze depuis leur première participation en 1938.

Lors des derniers Jeux olympiques de Paris 2024, l'équipe danoise a également décroché une deuxième médaille d'or grâce à des performances remarquables de ses stars, notamment le gardien Emil Nielsen, le défenseur gauche, Simon Pytlick, l'arrière droit, Mathias Gidsel, et le meneur, Magnus Saugstrup. Cependant, l'entraîneur Nikolaj Jacobsen fait face à la tâche délicate de remplacer deux piliers de son équipe : Mikkel Hansen, élu à plusieurs reprises meilleur joueur du monde, et Niklas Landin, l'emblématique gardien de but, qui ont tous deux pris leur retraite après les JO de Paris.

L'Italie, un adversaire modeste mais ambitieux

Le jeudi 16 janvier, à l'occasion du deuxième match de la phase des poules, les Algériens défieront les Italiens, qui effectuent leur retour au Mondial après 28 ans d'absence, leur seule participation remontant à 1997 au Japon (18e place). Les Italiens se sont qualifiés pour ce Mondial en éliminant la Belgique et le Monténégro lors des phases européennes.

Combinant expérience et jeunesse, l'équipe italienne s'appuie sur des joueurs évoluant dans de grands clubs comme le gardien, Domenico Ebner, (Leipzig) et Andrea Parisini (Aix-en-Provence).

L'objectif des Italiens est de décrocher au moins une victoire pour accéder au Tour principal, une tâche difficile face à l'Algérie et la Tunisie, deux nations ayant une riche histoire dans cette compétition.

Un choc maghrébin face à la Tunisie

La troisième rencontre de l'Algérie aura lieu le samedi 18 janvier contre la Tunisie, dans un duel maghrébin décisif pour la qualification au Tour principal. Les Tunisiens, présents pour la 17e fois au Mondial, ont connu des résultats contrastés, leur meilleure performance restant une 4e place en 2005 à Tunis.

Affaiblie par l'absence de Mohamed Amine Darmoul, blessé en septembre dernier, la Tunisie comptera sur des joueurs expérimentés comme Ghassen Toumi, le gardien Mehdi Harbaoui et les défenseurs Anouar Ben Abdallah et Achraf Mrabet pour tenter de s'imposer.

Avec ces adversaires de calibres variés, les "Verts" devront faire preuve d'audace et de rigueur pour se démarquer dans ce Mondial 2025.

Le programme des rencontres de la poule de l'Algérie

Programme du groupe B du Championnat du monde de handball 2025, prévu du 14 janvier au 2 février 2025 en Norvège, Danemark et Croatie, dont les rencontres se joueront à Herning (Danemark) :

1re journée (Mardi 14 janvier, heures algériennes) :

Italie - Tunisie (17h30)

Danemark - Algérie (20h30)

2e journée (Jeudi 16 janvier) :

Italie - Algérie (18h00)

Tunisie - Danemark (20h30)

3e journée (Samedi 18 janvier) :

Algérie - Tunisie (18h00)

Danemark - Italie (20h30)

NB : les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront au tour principal.