Algérie: Boughali reçu à Caracas par le président de la République bolivarienne du Venezuela

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a été reçu, dimanche à Caracas, par le président vénézuélien, M. Nicolas Maduro Moros, à qui il a transmis les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection comme président de la République bolivarienne du Venezuela, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Boughali a transmis au président vénézuélien "les félicitations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que ses vœux de succès dans ses missions, à l'occasion de sa réélection comme président du pays", précise la même source.

Il a également "passé en revue les relations historiques exceptionnelles unissant les deux pays et discuté des questions internationales d'intérêt commun", saluant "les positions constantes du Venezuela en faveur des causes justes, notamment les causes palestinienne et sahraouie".

Pour sa part, le président vénézuélien a exprimé "ses remerciements et sa gratitude au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la participation algérienne de haut niveau à cet événement historique", saluant, à cette occasion, "le grand passé révolutionnaire de l'Algérie".

Etaient présents à cette audience, du côté algérien, l'ambassadeur d'Algérie à Caracas, M. Yacine Hadji, et le Directeur général "Amérique" au ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, l'ambassadeur Ahmed Hachemi, et, du côté vénézuélien, le président de l'Assemblée nationale, M. Jorge Rodriguez Gomez, la vice-présidente du Venezuela, Mme Delcy Rodriguez, le ministre des Affaires étrangères, M. Yvan Gil, et le vice-ministre aux affaires africaines, M. Yuri Pimentel, selon la même source.