Algérie: Emission d'un timbre-poste dédié à la cinquième édition du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighes

Alger — Un timbre-poste dédié à la cinquième édition du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighes a été émis, dimanche, dans le cadre de la célébration du Nouvel An amazigh (Yennayer 2975), indique un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications.

Dans le cadre de la célébration du nouvel An amazigh (Yennayer 2975), un timbre-poste consacré à la cinquième édition du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighes a été émis dimanche, précise le communiqué, rappelant que ce prix avait été créé en 2020 en vertu du décret présidentiel 20-228 du 19 août 2020, à l'effet de "mettre en valeur les œuvres littéraires et intellectuelles produites en langue amazighe en Algérie".

Ledit prix concerne les catégories de : "la linguistique, la littérature d'expression amazighe ou traduite vers le tamazight, les recherches sur le patrimoine culturel amazigh immatériel et les recherches scientifiques, technologiques et numériques", ajoute le communiqué.

En effet, "le timbre-poste dépasse ce simple rôle de timbrage, étant un moyen à même d'illustrer l'histoire de la patrie, de valoriser son identité et de préserver son patrimoine, sa culture, sa nature, ses ressources, son économie et tous les aspects sociaux", souligne la même source.

Cette émission "intervient pour braquer la lumière sur l'importance de ce Prix dans la promotion de l'innovation en tamazight et la valorisation du riche patrimoine civilisationnel national, s'ajoutant aux nombreuses émissions portant sur l'identité amazighe ou encore celles mettant en avant le patrimoine culturel amazigh dont les bijoux, la poterie, les sites archéologiques, les tenues vestimentaires et les plats traditionnels".