Algérie: Célébration de Yennayer 2975 - Signature à Timimoun de conventions pour promouvoir la culture amazighe

Timimoun — Des conventions de partenariat pour promouvoir la culture amazighe ont été signées à Timimoun, en marge des festivités nationales de célébration du nouvel an amazigh et du Prix du Président de la République de littérature et langue amazighes, initiées, sous le haut-patronage du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, par le Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA).

Signées samedi dans la soirée, en présence du secrétaire général du HCA, Si-Hachemi Assad, une de ces conventions, entre les communes de Timimoun et Akbou (Bejaia), vise à asseoir une coopération et à tenir des activités dans les domaines de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

Les présidents des Assemblées populaires communales (APC) de Timimoun et d'Akbou, Moulay Lakhdar Abdallah et Mouloud Salhi, ont exprimé à cette occasion leur disposition à mettre en oeuvre l'ensemble des termes de cette convention, notamment en matière de raffermissement des liens de coopération et d'échange d'expertises dans les volets de l'histoire, la culture et la science.

Une autre convention a été signée entre le Sg du HCA et le directeur général de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA), Samir Thaalbi, dans les deux langues nationales, arabe et amazighe.

La convention en question intervient dans le sillage d'une multitude de conventions signées par l'Office avec différents secteurs, en vue de sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel amazigh et soutenir la création en tamazight, protéger la propriété intellectuelle et les droits voisins des éditeurs, et fournir les moyens matériels afin de protéger la culture amazighe, en plus d'organiser des cycles de formation au profit des cadres du HCA sur la propriété intellectuelle, a indiqué à l'APS M. Samir Thaalbi.

Et d'ajouter que l'objectif vise également la protection et la préservation, au niveau de l'Office, de l'archive littéraire et artistique amazighe du HCA.

De son côté, le président de l'Observatoire national de la société civile, Noureddine Benbraham, a souligné que "cette opportunité doit raviver en nous le sentiment d'appartenance et d'attachement à la Nation, en plus de rapprocher les deux communes et leurs associations et société civile, afin d'assurer l'interaction entre les deux collectivités et valoriser la dimension artistique et de développement susceptible de renforcer l'unité nationale".

"Ce modèle de coopération concrétisé aujourd'hui à Timimoun doit être généralisé à d'autres collectivités en vue de favoriser l'interaction sociale dans toutes ses dimensions", a-t-il estimé.

Auparavant, le Sg du HCA et la délégation l'accompagnant ont présidé à Timimoun les cérémonies de dénomination d'édifices administratifs, transcrites dans les deux langues nationales, arabe et amazighe, en caractères Tifinagh, notamment les sièges de la commune, de la Daïra, du Centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre, de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et d'Algérie-Poste.

L'opération intervient en application des dispositions de la Constitution, a affirmé Si-Hachemi Assad, en assurant que le HCA accompagnera aussi les wilayas dans la poursuite de l'opération de confection d'un mini-dictionnaire de traduction, au regard de la nécessité de précision de certains termes pour éviter les erreurs.

Tout en valorisant la richesse des conférences scientifiques organisées à cette occasion et la qualité des débats des experts et des spécialistes qui l'ont enrichi et démontré l'enracinement de la composante amazighe au sein de la société algérienne, le wali de Timimoun, Souna Benamar, a indiqué qu'en accueillant cette importante manifestation, la wilaya affiche son aptitude à abriter toute autre manifestation d'une telle envergure.

Les festivités de cette célébration (10-12 janvier), placées sous le signe "Yennayer... L'authenticité de l'Algérie triomphante tissée par les ksour du Gourara", seront couronnées cet après-midi par la remise du Prix du Président de la République de littérature et langue amazighes aux lauréats ainsi qu'une cérémonie d'émission d'un timbre-poste consacré à la 5ème édition de ce Prix, selon les organisateurs.