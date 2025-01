Algérie: Célébration du Nouvel An amazigh 2975 - Diverses activités culturelles dans les wilayas du Sud

Ouargla — Diverses activités culturelles mettant en lumière la richesse du patrimoine national ont marqué, dimanche dans les wilayas du Sud, les festivités du Nouvel An amazigh (Yennayer 2975), placées sous le slogan "Yennayer nous rassemble dans une Algérie triomphante".

A cette occasion, la maison de la culture Moufdi-Zakaria d'Ouargla a abrité une exposition de produits d'artisanat traditionnel et un concours de plats traditionnels locaux, dont le Couscous, R'fis et Mardoud Es-Srayer, avec la participation de plusieurs artisans.

Le programme des festivités comprenait également une conférence intitulée "Yennayer dans les traditions des habitants du vieux ksar d'Ouargla", ainsi que des soirées de poésie et de chansons amazighes.

A Touggourt, la commune de Blidet-Amor, relevant de la daïra de Témacine, a été le théâtre des festivités nationales célébrant le Nouvel An amazigh. Un programme riche et varié a été établi, comprenant des pièces théâtrales, spectacles folkloriques, ateliers de formation et rencontres sur le patrimoine amazigh de la région d'Oued Righ, animés par des universitaires.

Une série d'activités culturelles a été mise sur pied dans la commune de Tit, incluant une exposition de produits d'artisanat traditionnel, des spectacles folkloriques et une démonstration de sport mécanique.

Une rencontre sous le thème "le patrimoine culturel amazigh dans les régions de Touat, Tidikelt et Gourara " a également été organisée à l'université d'Adrar.

Par ailleurs, la wilaya d'Illizi a accueilli un salon régional récompensant la meilleure kheïma et le meilleur produit artisanal traditionnel, en plus d'une exposition philatélique et d'un atelier d'enseignement et d'écriture de l'alphabet tifinagh.

La célébration de la fête de Yennayer, qui coïncide chaque année avec le 12 janvier, a donné lieu à Bechar à plusieurs manifestations culturelles. Ces activités, organisées à la maison de la culture Kadi Mohamed, ont été marquées par une vaste exposition d'objets artisanaux provenant des wilayas de Bechar, Tindouf et Tizi-Ouzou, mettant en valeur le savoir-faire traditionnel en habillement, bijouterie et tapisserie.

Une autre exposition, variée et diversifiée, a été inaugurée au complexe de l'artisanat et des métiers traditionnels situé à Bouhraoua (wilaya de Ghardaïa), à l'occasion de la célébration de Yennayer 2975.

Cette manifestation, réunissant des exposants venus de différentes wilayas, a permis de mettre en avant, dans une ambiance festive, les multiples facettes des coutumes et traditions liées à cette fête.

Les stands aménagés pour l'événement exposaient des bijoux traditionnels en argent, des vêtements traditionnels des différentes régions du pays, tels que le burnous, l'habit du M'Zab, la kachabia, ainsi que des robes portées par les femmes lors des mariages.

D'autres espaces étaient consacrés à l'art culinaire et gastronomique, avec la présentation de plats typiques préparés à l'occasion de Yennayer, comme R'fis, Cherchem, Rogag, Rechta, Mardoud, et le couscous, ainsi que des boissons et confiseries de la région du M'Zab, telles que la boisson Takerwait ou le fromage local Kemariya.