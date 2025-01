Congo-Kinshasa: Georges Koshi salue l'évolution du processus d'expropriation pour la construction des rocades

Le secrétaire général aux Infrastructures et Travaux Publics, Georges Koshi, a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution du processus d'expropriation des populations riveraines des rocades de Kinshasa. Ce samedi 11 janvier, il a mené une visite d'inspection sur les tronçons des rocades Ouest et Est, constatant un climat de collaboration entre les autorités et les personnes concernées par ce projet.

À l'issue de cette visite, Georges Koshi a tenu à rassurer les populations impactées. Il a affirmé que toutes les personnes concernées par les expropriations recevront des indemnisations justes, selon une procédure transparente.

«Vous êtes propriétaire, vous avec les titres. On fait le mesurage sur votre parcelle qui sera impacté par les travaux des rocades. On calcule, parce qu'il y a un arrêté qui définit le coût par mètre carré de terrain. Et on ajoute, n'est ce pas, ce qu'on appelle une valeur ajoutée, si jamais il y avait des arbres fruitiers, un champ de manioc, de mais ou de haricot ou si jamais il y avait des constructions. Après avoir fait la sommation de tous ces calculs, on trouve la valeur pour le paiement », a-t-il expliqué.

Les cimetières situés sur les emprises des futures routes font également l'objet de relocalisations après des négociations avec les familles concernées.

Un projet ambitieux pour désengorger Kinshasa

La construction des rocades, qui s'étendra sur 63 kilomètres, est une initiative visant à désengorger la capitale. Ce projet, financé dans le cadre du programme sino-congolais, est exécuté par les entreprises chinoises CREC 4 et CREC 8, sous la coordination de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT). La rocade Ouest reliera le quartier Mbudi, dans la commune de Mont-Ngafula, au quartier Badara, dans la commune de la N'sele.

Prévue pour une durée de trois ans, la construction de cette infrastructure devrait être achevée en 2026.