Afrique Centrale: Crise RDC-Rwanda - Denis Sassou N'Guesso et Joao Lourenço appellent au dialogue

La visite de travail, les 11 et 12 janvier, du président angolais à Brazzaville a permis un large échange de vues avec son homologue congolais sur les intérêts communs et le conflit à l'est de la République démocratique du Congo.

Les présidents Denis Sassou N'Guesso et Joao Manuel Gonçalves Lourenço ont, dans un communiqué rendu public, le 12 janvier à Brazzaville, exprimé leur profonde préoccupation devant « la poursuite des combats à l'Est de la RDC, malgré le cessez-le-feu signé le 4 août 2024 et la dynamique des rencontres entre les délégations de la RDC et du Rwanda ». Ils ont appelé les parties à « maintenir et renforcer les initiatives favorables au dialogue et de faciliter et soutenir les efforts de la médiation ».

Médiateur de l'Union africaine dans la crise qui sévit à l'est de la RDC, à l'origine de tensions grandissantes avec le Rwanda, Joao Lourenço a édifié Denis Sassou N'Guesso sur l'évolution de sa mission et réitéré son engagement à promouvoir le « processus de Luanda », cadre approprié de discussions entre Kinshasa et Kigali. Devant la dégradation continue de la situation humanitaire sur le terrain, les deux chefs d'Etat ont lancé « un appel à la Communauté internationale pour une assistance plus accrue en faveur de réfugiés et déplacés internes en RDC » ajoute le communiqué.

Les deux dirigeants ont aussi évoqué la crise Libyenne pour laquelle la médiation africaine est conduite par le président Denis Sassou N'Guesso, avant de mettre en perspective d'autres grands rendez-vous de l'année en cours. Parmi ceux-ci « figure le renouvellement des Exécutifs à l'Union Africaine, à la CEEAC et à la CIRG », précise la même source.

Denis Sassou N'Guesso et Joao Lourenço ont passé en revue les questions bilatérales et loué l'excellence des relations qui unissent le Congo et l'Angola.