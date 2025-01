Maroc: Soirée artistique à Madrid en célébration du 81ème anniversaire du Manifeste de l'Indépendance

Madrid — La communauté marocaine résidant dans la grande région de Madrid a célébré, samedi soir dans une ambiance empreinte de fierté et de patriotisme, le 81ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l'indépendance, un événement glorieux gravé en lettres d'or dans la mémoire collective de la Nation.

Initiée par l'association "Abnae Araiech de Almahjar" en collaboration avec le consulat général du Royaume du Maroc à Madrid, cette soirée a été agrémentée d'un florilège de spectacles musicaux et artistiques qui témoignent de la richesse et de la diversité du Folkore marocain.

Cet événement culturel, qui a rassemblé près de trois cents ressortissants marocains, a été aussi marqué par la projection de vidéos retraçant l'histoire de la lutte nationale pour l'indépendance et rendant hommage aux hommes et femmes du mouvement de la résistance nationale et de la libération.

Dans une allocution à cette occasion, le consul général du Royaume à Madrid, Kamal Arifi, a mis en exergue les grandes significations de la célébration du 81ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance, un évènement qui traduit la communion du peuple et du Trône dans la défense des valeurs spirituelles et nationales de la mère patrie.

Cet événement cher à tous les Marocains constitue un moment fort pour se remémorer les étapes rayonnantes de l'histoire de la lutte nationale pour le recouvrement de l'indépendance, a-t-il souligné.

La célébration de cette épopée glorieuse dans l'Histoire du Maroc permet aux jeunes et aux générations montantes de consolider leurs liens avec leur pays et d'apprécier les sacrifices et les efforts consentis par leurs aïeuls pour recouvrir l'indépendance et parachever l'intégrité territoriale nationale, a-t-il dit.

Le diplomate a également mis en avant le processus de développement que connaissent les provinces du sud du Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, et les importantes avancées réalisées par le Royaume concernant la question du Sahara.

Créée par des jeunes de la diaspora marocaine en Espagne, l'association Abnae Araiech s'assigne pour mission de renforcer les ponts de compréhension et de promouvoir les échanges culturels entre les deux peuples.