Maroc: La FRM de rugby tient son AGO 2023-2024 et son AG extraordinaire

Salé — La Fédération royale marocaine de rugby a tenu, samedi au centre national des sports Moulay Rachid à Salé, son assemblée générale ordinaire (AGO) annuelle au titre de la saison sportive 2023-2024 et son assemblée générale (AG) extraordinaire.

L'AGO, qui a vu la participation de 36 associations sur 41, a été marquée par l'examen et l'approbation à l'unanimité des rapports moral et financier et du budget prévisionnel du prochain exercice.

Le rapport moral a relaté les activités entreprises par la Fédération, notamment la coordination avec les institutions nationales pour "renforcer l'action commune au service des questions sportives au Royaume".

Il revient également sur les actions des commissions de la Fédération et les activités techniques, notamment la nomination d'un nouveau directeur technique national et d'un nouveau responsable de la formation, en plus de l'organisation de sessions de formation au profit des adhérents et des professeurs d'éducation physique et sportive.

Le rapport financier, lui, a détaillé l'état financier de la Fédération au titre de l'exercice 2023-2024, particulièrement au niveau des recettes et des charges.

En outre, l'assemblée générale extraordinaire a vu l'approbation à l'unanimité des propositions d'amendement des règlements de la Fédération et des statuts des ligues régionales.

Intervenant à cette occasion, le président de la Fédération royale marocaine de rugby, Hicham Oubaja a loué les efforts consentis par tous dans l'objectif de mettre en oeuvre la stratégie de la Fédération et la densité des activités portant sur la formation et l'encadrement en matières d'entraînement, d'arbitrage, de soins médicaux et préparations physique.

Il a également souligné que la Fédération oeuvre pour nouer des partenariats et conventions avec nombre d'institutions et unions sportives, ce qui est à même d'instaurer un climat propice à l'échange d'expertise technique et administrative et de permettre l'organisation de sessions de formation et le développement de programmes sportifs communs, avec comme objectif de rehausser le niveau des clubs marocains.

Tenue en présence des représentants de l'Union africaine de rugby, du Comité olympique national marocain et du ministère de l'Education nationale, du préscolaire et du sport, l'AGO a connu la présentation du procès-verbal de l'AGO précédente et du rapport du commissaire aux comptes et la détermination du droit d'adhésion annuel.