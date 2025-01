Maroc: Le Trophée pays Equestre célèbre les cavaliers et cavalières marocains qui se sont distingués dans dix catégories

Rabat — Le Trophée Maroc Equestre a organisé, samedi au théâtre Mohammed V de Rabat, la 18è édition de sa soirée annuelle sous le signe "Le Galop des Etoiles... Les anneaux du succès", récompensant les meilleurs cavaliers et cavalières marocains qui se sont illustrés en 2024 dans différentes catégories.

Dans une allocution de circonstance, le président du Trophée Maroc Equestre, Badr Fakir a indiqué que ce prix annuel vise à célébrer les cavaliers et cavalières qui ont marqué de leurs empreintes le sport équestre national en 2024.

Selon lui, l'édition 2024 est porteuse de valeurs particulières, dans la mesure où elle a consacré l'intérêt que le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdellah Alaoui, ne cesse d'accorder au développement du sport équestre afin qu'il atteint la place qui lui échoit et continue à s'illustrer davantage.

Il a indiqué, dans ce sens, qu'une nouvelle approche a été adoptée dès la précédente édition, avec la mise en place de dix catégories, évaluées par un jury comprenant les meilleurs arbitres et experts, que ce soit en saut d'obstacles ou en arts équestres traditionnels, saluant au passage les cavaliers et cavalières qui se sont illustrés en 2024 sur les plans national et international.

Lors de cette cérémonie, qui a été rehaussée par la présence de nombreuses figures des mondes du sport et de l'art, dix prix ont été remis aux vainqueurs choisis sur une liste comprenant 46 candidats.

Ainsi, le Prix « Talent » est revenu au cavalier Ibrahim Benssy, celui « Faras » au cheval Cocota, monté par Mohamed Azoum, le prix « Espoir » à la cavalière Nermine Zouhri et le prix « Mérite » au cavalier Mohcine Yakhou de l'école de cavalerie de police.

Le prix « Equi'Spirit » est revenu au club Madrid du club Dar Es Salam de Rabat, le prix « Equi perf » à l'équipe du club Le Lac, le prix « Encouragement » au club Oued Ykem, vainqueur de la Coupe du Trône 2024 de saut d'obstacles, alors que le prix « Reconnaissance » a été décroché ex-aequo par l'entraineur d'équitation Abdelhak Kaddouri et l'ancien cavalier Ahmed Darrar.

Les organisateurs ont également remis un prix exceptionnel à cinq cavaliers ayant pris part aux jeux olympiques dans les épreuves de dressage (Londres-2012), de saut d'obstacles (Rio 2016), de dressage et de saut d'obstacles par équipes (Tokyo-2020) et du concours complet (Paris 2024), à savoir Yassine Rahmouni, Nour Slaoui, El Ghali Boukaa, Ali Lahrech et Abdelkebir Ouaddar.

En plus, le trophée Maroc équestre a décerné des prix honorifiques à la sorba du Mokadem Charaf El Bahraoui des arts équestres traditionnels, vainqueur du Prix SM le Roi Mohammed VI à El Jadida, au cavalier Farid Amanzar, vice-champion du Maroc 2024 et qui s'est illustré lors du Longines Global Champions Tour, organisé en octobre dernier à Rabat.

A cette occasion, un hommage a été rendu à Hassan Jrondi, entraineur d'équitation et réalisateur du documentaire « Ayout et Mkahel » produit par la chaine "Al Oula" à l'occasion de l'organisation du Trophée Hassan II des arts équestres 2024 à Dar Es Salam.

A noter que le jury de ce trophée, présidé par l'ancienne cavalière Nadia Doghmi, se composait de Jilali Erguig, Moqaddem d'une sorba de Tbourida, et de Samira Bennani, pionnière des courses automobiles à l'échelle arabe et africaine.