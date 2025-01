Madagascar: Volleyball/Analamanga - Bon début pour GNVB2 et Squad1

La rentrée. La ligue régionale d'Analamanga de volleyball a lancé ce week-end son championnat. Les deux clubs champions en titre, la deuxième équipe de la Gendarmerie nationale volleyball chez les garçons et Squad1 chez les filles, ont confirmé leur suprématie lors de la première journée dimanche à Bentongolo. Au bout du suspense, les Gendarmes ont défait de justesse par 3 sets à 2 Cosfa. Les hommes du coach Jean Honoré Razafinjatovo ont arraché le premier set par 25/21 avant que les Militaires égalisent (25/16).

La bande à Odilon a ensuite pris le devant et a décroché le troisième set (25/22). L'équipe de Tahiry et Nico a pu encore une fois égaliser au quatrième set (25/23). Mamode et consorts ont encore mené à l'entame du tie-break. Les Willot et Mamy ont renversé la situation pour mener 14 à 11, mais après avoir effectué deux fautes directes, dont deux attaques non passées, Cosfa a égalisé 14 partout pour l'emporter à 16 contre 14. Cosfa a été pénalisé par un carton rouge suite à une insulte envers l'arbitre pour contestation d'une balle que Cosfa a supposée « in ».

L'équipe championne en titre, Squad1, a de son côté défait à sens unique l'Akany Sambatra Itaosy par 3 à 1. Le club d'Itaosy a ravi le premier set, 25 à 23, avant que l'équipe de Andry a raflé les trois autres, 25/20, 25/12, 25/17. Chez les filles, toujours, AMVB Mandroseza a battu Squad2, champion d'Analamanga D2, par 3 sets à rien. Dix équipes sont engagées pour le sommet régional 1D masculin et féminin, qui se joue désormais en poule unique et sans phase finale.