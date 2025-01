Madagascar: Pétanque/Union bouliste Manjaka - Les mondialistes iront à Hong Kong

Meilleur club actuel. L'Union des Boulistes Manjaka à Ambohitrimanjaka (UBM) savoure l'exploit des porte-fanions malgaches aux championnats du monde de tir de, qui se sont déroulés en décembre à Dijon, en France. Le club a organisé une réception dimanche au Ri La Tsio Buffet, située au By-Pass, pour marquer trois événements en un. L'occasion a été marquée par la réception des mondialistes, la célébration du cinquième anniversaire du club et la cérémonie de présentation de voeux du club.

Lors de cette occasion, les dirigeants de l'UBM ont récompensé les mondialistes en leur offrant quatre billets d'avion pour deux semaines de vacances à Hong Kong, ainsi qu'un chèque géant de 2 millions d'ariary pour Zigle, sacré champion du monde de tir de précision.

Lors des Mondiaux de Dijon, Daniel Jean François Rakotondrainibe, alias Zigle, a décroché le titre de champion du monde de tir de précision.

Club phare

Trois membres de la triplette vice-championne du monde, notamment Zigle et Faly Donald Andrianantenaina du club UBM, Faratiana Rakotoniaina dit Tiana Kely du club FAM à Ambohipo ainsi que leur coach Hery Ratsimba dit Hery Morondava, ont été présents à cette occasion et ont reçu les récompenses.

L'occasion a été honorée par la présence des dirigeants de la Fédération Sport Boules Malgache et de la ligue d'Analamanga, ainsi que des représentants de plusieurs grands clubs du pays. Outre la participation malgache à la Passion pétanque française en mi-février en France, suivie de la tournée estivale et du Masters de pétanque en juin, le président de la fédération, Adrien Julio Edouard Andrianirina, a mentionné dans son discours « les négociations sont en cours pour la réintégration de la pétanque dans la prochaine édition des jeux de la CJSOI, dédiés aux moins de 17 ans, et la participation aux Jeux Mondiaux en Chine ».

L'Union des Boulistes Manjaka (UBM), l'un des meilleurs clubs du pays, a été créé le 25 mai 2020, et compte actuellement cinquante-six licenciés. UBM a réalisé un doublé en trois saisons, en 2021, 2022 et 2024, en raflant les titres de champion de Madagascar et vainqueur de la Coupe de Madagascar en triplette. Le club a ravi le titre de champion national en 2023. « Notre objectif est de conserver ces titres et de remporter des trophées dans d'autres compétitions majeures et, bien évidemment, de représenter Madagascar et porter haut les couleurs nationales en compétitions internationales », a mentionné Audé Rasolomanana, le président du club UBM.