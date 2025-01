Afrique: CHAN/Amicaux - Les Barea signent deux victoires

Les joueurs présélectionnés par le coach Rôrô ont battu samedi la sélection d'Ambalavao (4-0), puis ils se sont imposés contre l'équipe de Matsiatra Ambony dimanche (2-0) à Fianarantsoa.

Sans faute. Les hommes du coach Romuald Rakotondrabe ont arraché deux victoires lors des deux premiers matchs amicaux de préparation ce week-end. Les Barea ont défait samedi la sélection d'Ambalavao, puis ont battu dimanche la sélection de Matsiatra Ambony au stade d'Ampasambazaha à Fianarantsoa.

En guise de préparation à la phase finale du huitième championnat d'Afrique des nations (Chan), la présélection nationale s'est imposée 2 buts à 0 contre la sélection de Matsiatra Ambony. L'attaquant du Disciples FC a ouvert la marque hier à la 23e minute. Le deuxième but a été l'exploit du milieu de l'Elgeco Plus, Onja Kely, dans le temps additionnel (90e+4). Samedi, les Barea ont battu la sélection d'Ambalavao grâce au doublé de Kona du FC Ilakaka et au doublé de Fabrice de Zanakala FC.

Le coach Rôrô a aligné presque le onze de départ lors de la double confrontation contre l'Eswatini. Les nouveaux premiers entrants ont été Drogba, présélectionné lors du regroupement pour le Chan en 2023, et Onja, médaillé de bronze en Algérie.

Ratage

« Les joueurs ont appliqué ce que nous avons travaillé à l'entraînement. Nous avons marqué six buts et n'en avons encaissé aucun. Cependant, nous avons encore constaté beaucoup d'erreurs techniques. Beaucoup restent encore à faire », a confié le coach Rôrô après ces matchs de préparation.

« Nous sommes aussi en train de tester certains joueurs. Nous avons une semaine pour rectifier avant le troisième match contre la sélection de Vatovavy Fitovonany. Nous allons consolider la cohésion, la tactique, la transition offensive si celle défensive commence à bien fonctionner. Ils ont eu du mal à concrétiser les trois contre deux ou trois contre un à l'attaque », a souligné le technicien.

Les Barea joueront leur troisième et dernier match amical à domicile contre la sélection de Vatovavy Fitovonany le samedi 18 janvier à 15 heures au stade de Manakara. La délégation envisage de partir le 22 janvier et la liste définitive des vingt-cinq retenus devait être dévoilée avant le départ. Le tirage au sort du 8e Chan aura lieu le mercredi 15 janvier à 20 h à Nairobi, au Kenya. Les Barea comptent jouer deux autres matchs amicaux sur place. La phase finale du Chan se jouera du 1er au 28 février, abritée conjointement par trois pays, à savoir le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.