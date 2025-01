Madagascar: Badminton/Championnat de Madagascar - Joy Toky et Stéphania sur le toit national

Joli doublé. Le club MB2ALL rafle les titres dans les catégories majeures, série A masculine et féminine, lors des championnats de Madagascar version 2024 ce week-end au gymnase de l'ANS à Ampefiloha. Après trois finales ratées en sommet national, Tokinirina Joy Razafimandimby du MB2ALL décroche son premier titre de champion de Madagascar en série A. Joy a défait en finale hier après-midi Evenon Alfasiel de DDBC par 2 sets à 1 (21/12 9/21 21/18).

Il a déjà ravi deux victoires en tournois majeurs en 2024. Le champion en titre en 2022 et 2023, Thierry Razafimahatratra, a été éliminé par Alfa en huitièmes de finale. La finale des dames a été une affaire entre badistes du MB2ALL. Stéphania Razafimamonjiarison arrache son deuxième titre après celui en 2012 en écartant Soaniaina Razanamaly, onze fois championne nationale, par 2 à 0 (21/16 21/11).

En série B, Mahery Andrianarison du VVTK Ivato a battu Mandamahefa Razakasoavina du MB2ALL (2-0) chez les garçons et Mandrindra Rakoto du Saint Joseph a défait sa coéquipière Vahy Andrilala (2-0) chez les filles. Les sacrés champions de la série C sont Sandratra Andrianirina du Saint Jo et Batsoa Ratovo du VTTK Ivato. Et le sacre des vétérans est revenu à Tahiry Rakotovao d'Antsirabe chez les hommes et Voahangy Andriambololona du DDBC chez les dames. « Nous allons désormais établir un classement top 16 à partir de ce championnat national pour bien déterminer le niveau dans les séries A et B confondues », a mentionné Marc Aina Vonjinirina, le directeur technique national.