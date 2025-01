Madagascar: Rap - Jyeuhair motive les jeunes à suivre leurs rêves

Ce samedi à l'IFM Analakely, Jyeuhair a animé une masterclass au cours de laquelle il a partagé son parcours, ses inspirations et ses conseils pour réussir dans l'art., incitant ses auditeurs à persévérer et à suivre leurs passions.

Le secret de la réussite dans l'art. Ce samedi, un moment exceptionnel a eu lieu à l'IFM Analakely avec la présence de la star du rap, Jyeuhair, de son vrai nom Jason Rhobinson, finaliste de la saison 3 du concours "Nouvelle École" sur Netflix. La masterclass, prévue initialement à 14 heures, a pris du retard, débutant finalement à 14h 25. Pourtant, l'attente n'a pas refroidi l'enthousiasme des jeunes, qui se sont massés devant l'IFM dès 13h 30, impatients de rencontrer leur artiste.

À 14h 20, les jeunes sont entrés dans la salle, captivés par l'opportunité de découvrir l'univers de l'artiste. L'animateur culturel de l'IFM, Tsiry Rajaobelison, a ouvert la session en engageant une discussion sur les débuts de Jyeuhair dans la musique. Celui-ci a partagé son parcours, qu'il décrit comme un mélange de passions diverses. "La musique a toujours fait partie de ma vie. De la musique métal, du rap, de la musique malgache et autres. Chez nous, il n'y a pas de vie sans musique", explique-t-il. À l'âge de 13 ans, Jyeuhair se passionnait déjà pour l'animation 3D et les sons K-pop et électro, avant de se tourner vers le rap, un genre dans lequel il s'est épanoui à 29 ans.

Une révélation

Le jeune artiste a également évoqué son aventure dans le concours "Nouvelle École". Après une première tentative en saison 2, où il n'a pas été sélectionné, la production l'a contacté pour participer à la saison 3. Cette fois, il a réussi à se hisser jusqu'en finale, conquérant ainsi de nouveaux fans et affirmant sa place dans le milieu musical, surtout dans le rap. En novembre dernier, Jyeuhair a sorti son premier album, Mylnui, acclamé par les critiques et le public. Dans cette oeuvre, il a exprimé ses émotions les plus profondes à travers ses chansons. Il a partagé aussi cette nouvelle production en annonçant son prochain album. "La musique que je crée, ce sont mes émotions qui parlent. Je ne fais que retranscrire ce que je ressens", révèle-t-il.

Ce processus créatif, intime et authentique, est pour lui la clé de son succès. Lors de son passage à Madagascar, Jyeuhair a aussi pris le temps de rencontrer des artistes locaux comme Joyce Mena, ainsi que des groupes émergents, lors de concerts privés au Ony House à Ambatobe. Ces échanges ont été l'occasion pour lui de partager un message fort aux jeunes artistes. "Ne laissez pas les obstacles vous arrêter. L'art est toujours en vous, continuez à croire en vous", conclut-il. Jyeuhair, avec son parcours atypique et sa détermination sans faille, est bien plus qu'un simple artiste. Il incarne une véritable source d'inspiration pour la jeunesse malgache.