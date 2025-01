Madagascar: Bilan du cyclone - Dikeledi fait trois morts

Le cyclone tropical Dikeledi a traversé le Nord de Madagascar dans la nuit de samedi, causant des dégâts matériels et humains considérables.

L'après-midi de samedi au dimanche matin a été long pour les habitants du Nord de l'île, suite aux conditions météorologiques générées par le passage de Dikeledi. Ils ont ressenti des vents puissants de 130 à 180 km/h. De fortes pluies de plus de 100 mm en 24 heures ont inondé des villages. Bilan provisoire : trois morts, mille sept cent sinistrés à Analanjirofo, Sava et Diana, deux cent cinquante personnes déplacées, trois cent trente maisons inondées, une soixantaine de maisons détruites, selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), hier après-midi.

Un homme âgé de 99 ans, dans la commune d'Anivorano Nord, dans le district d'Antsiranana II, a fait les frais de ces vents violents.

« Un tronc d'arbre s'est effondré sur sa maison, dans la nuit de samedi, il ne s'en est pas sorti vivant », rapporte le chef du district d'Antsiranana II, Jahdà Hermine Tsirinary. Les crues de rivière ont, par ailleurs, tué deux personnes dans le district de Maroantsetra. « Un enseignant a été emporté par l'eau à Rantabe, et un piroguier à Ambodimanga a subi le même sort. L'oeil du cyclone n'a pas traversé ce district, mais comme cette ville est située près d'une grande masse d'eau, les crues de rivière sont inévitables à chaque pluie », selon la Gendarmerie.

Port fermé

Dans le chef-lieu du district de Sambava, des inondations brusques ont réveillé en pleine nuit les habitants des quartiers d'Antaimby Nord et Sud. « L'eau a commencé à envahir nos maisons dimanche vers une heure du matin. Les appels au secours ont été lancés. Les uns ont évacué les femmes, les enfants et les personnes âgées, d'autres ont commencé à briser les embouchures pour évacuer l'eau. Ce n'est que vers 8 heures du matin que le niveau de l'eau a diminué », témoigne Marino Rajaonina, un sinistré dans le district de Sambava.

En termes d'infrastructures, plusieurs écoles ont été détruites dans le Nord, selon le rapport des autorités locales. Le passage à gué à Manambery, sur la route nationale 5 A, reliant Sambava et Vohémar, a été emporté par l'eau. La circulation est ouverte uniquement pour les véhicules de moins de 5 tonnes sur cet axe. Cela pourrait perturber le transport des carburants dans le district de Vohémar. À Nosy Be, le port a été fermé ce week-end, le transport maritime a été suspendu.

Le calme est revenu dans le Nord, hier. Le niveau de l'eau a diminué dans les zones inondées, les vents forts se sont arrêtés, selon les informations recueillies hier soir. Il n'y aurait que des fines pluies intermittentes, au Nord et au Nord-Est. Dikeledi se trouvait à 283 km au Nord de Besalampy à 15 heures, hier. Il est sorti en mer dans le district d'Ambilobe, samedi à 23 heures, après avoir atterri à Ampisikinana, dans le district de Vohémar, samedi à 19 heures 30. Il continuerait à border le Nord-Ouest et l'Ouest de l'île, en se déplaçant vers l'Ouest Sud-Ouest, dans le canal de Mozambique. Il continuerait à se déplacer vers le Sud-Sud-Ouest, et pourrait se rapprocher des côtes Sud-Ouest de l'île vers mercredi ou jeudi, selon Météo Madagascar.