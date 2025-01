Afrique: Karaté - Les médaillés africains iront en Coupe du monde

En clôture du premier regroupement des athlètes qui constitueront les membres de l'équipe nationale, les membres de la Fédération de karaté-do de Madagascar ou FKM, dirigée par Emile Ratefinanahary, ainsi que les athlètes et parents d'athlètes se sont réunis dimanche à l'ANS Ampefiloha. Cette rencontre, en ce début d'année, visait non seulement à favoriser les échanges mais également à partager une vision globale des objectifs pour la saison 2025. Mûrie en expérience et ayant retenu la leçon de l'année dernière, la FKM change de stratégies, surtout en matière de participation en Coupe du monde.

Emile Ratefinanahary, le président de la FKM, a invité tout le monde à mettre la barre très haut pour l'honneur du karaté malgache: «Nous n'irons plus participer à la Coupe du monde en absence des médaillés sur le continent. Donc, pour cette année, nous allons travailler dur et nous comptons envoyer une vingtaine d'athlètes aux championnats d'Afrique (cadets, juniors et seniors) qui auront lieu au Nigéria du 25 au 27 juillet prochain. L'objectif est de gagner un maximum de médailles, condition sine qua non pour la Coupe du monde», martèle Emile Ratefinanahary.

Pour atteindre cet objectif de médailles continentales, la FKM va redoubler les efforts dans la préparation des athlètes capables de représenter la Grande Île sur la joute continentale. Après le premier regroupement qui a pris fin dimanche, un deuxième regroupement va avoir lieu à Ambositra au mois de mars.

« Seuls les méritants et les médaillables auront la primauté de figurer dans la liste des retenus pour l'équipe nationale. Chaque athlète est invité à donner le meilleur de lui-même », termine Emile Ratefinanahary.

Le mode de fonctionnement et de prise de décision au sein de la FKM est basé autour des cinq entités: la fédération englobant les clubs, les sections..., le ministère de la Jeunesse et des Sports, les sponsors, l'association des parents d'athlètes et le club de supporters.