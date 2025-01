Madagascar: Journée des officiers - Accent sur la cohésion des Forces armées

Comme chaque année, la journée des officiers au sein des Forces armées a été célébrée, hier. L'occasion pour le président de la République de mettre l'accent sur la cohésion et le respect de la hiérarchie.

Cohésion, responsabilité, discipline et confiance. Ce sont les mots-clés du discours de Andry Rajoelina, président de la République, hier, au palais d'État d'Iavoloha. Une allocution adressée aux Forces armées, durant la célébration de la journée des officiers.

"Les valeurs des Forces armées nous rappellent constamment les responsabilités qui vous incombent. La protection de la population et de ses biens, ainsi que la défense de la souveraineté nationale en font partie. Gardez-vous du schisme et de la division, puisque notre vision et notre objectif pour le développement de Madagascar sont clairs", a déclaré le locataire d'Iavoloha, soulignant au passage que "préserver la paix sociale et la défense des institutions républicaines" sont aussi des attributions des Forces armées.

Comme chaque année, les officiers des Forces armées ont célébré la journée des officiers, hier, 12 janvier. Une date qui correspond au 12 janvier 1967, où la première promotion des élèves-officiers a fait son entrée à l'Académie militaire d'Antsirabe. Un événement marqué dans les camps militaires et les institutions. La présidence de la République n'y a pas dérogé, par le biais de la direction de la sécurité présidentielle et du Régiment de la garde présidentielle (RGP).

Comme chaque année, l'événement est l'occasion pour le chef de l'État, que la Constitution a érigé en Chef suprême des Forces armées, d'adresser un message aux officiers et, plus largement, aux sous-officiers et aux militaires de rang. À l'instar de l'année dernière, l'événement s'est déroulé dans une conjoncture politique houleuse.

Hiérarchie

Dans de pareils contextes, la cohésion des Forces de défense et de sécurité (FDS) est souvent mise à l'épreuve.

La conjoncture politique a, visiblement, décidé de l'angle de l'allocution tenue par le locataire d'Iavoloha, hier. Un peu plus tôt dans la semaine, le 6 janvier, s'adressant au personnel de son département, lors de la levée de drapeau à Ampahibe, le général Lala Monja Delphin Sahivelo, ministre des Forces armées, a également souligné l'importance de la cohésion dans les rangs.

En ces temps houleux, le général Sahivelo a lancé, "il y a des velléités de déstabilisation actuellement", et a mis en garde contre "les tentatives de semer la division" au sein des FDS, sans plus de précision. Le ministre des Forces armées, mais aussi le ministre de la Sécurité publique et le ministre délégué chargé de la gendarmerie nationale, qui représentent les FDS au sein du gouvernement, ont justement fait corps autour du Président, hier.

Bien que les trois ministres aient été en tenue civile, dans un style relativement décontracté, le message affirmé dans les photos est clair en faisant le rapprochement avec la conjoncture politique. Les valeurs militaires que sont "le respect de la discipline et de la hiérarchie, ainsi que l'exécution des ordres donnés" ont aussi été rappelées par Andry Rajoelina dans son discours d'hier. Le président de la République qui a affirmé également avoir "une totale confiance envers les Forces armées".

En conclusion de sa prise de parole, le chef de l'État a réaffirmé l'importance de la cohésion. "Gardez à l'esprit l'importance d'être rassembleur et non pas de prêcher la division, l'importance de l'entraide et celle de la confiance mutuelle", a soutenu le président Andry Rajoelina.

De nouvelles tenues et de nouvelles infrastructures

À l'occasion de la journée des officiers, les éléments du Régiment de la garde présidentielle (RGP) ont présenté officiellement leur nouvelle tenue d'apparat. De nouvelles tenues dont l'acquisition découle d'un appui du chef de l'État, note le colonel Rakotondrasoa, commandant du RGP. Elles seront de sortie lors des cérémonies militaires d'accueil des ambassadeurs et autres personnalités de marque. Une nouvelle salle de musculation pour les éléments de la direction de la sécurité présidentielle et ceux du RGP, avec des équipements flambant neufs, a aussi été inaugurée durant la cérémonie d'hier, à Iavoloha. Pour l'occasion, le dojo, toujours destiné à la formation des militaires en poste à la présidence de la République, a fait peau neuve.