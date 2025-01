Madagascar: Modernisation agricole - Les produits d'exportation en première ligne

En quête de valorisation de ses filières agricoles, le pays mise sur la modernisation pour accroître la transformation locale et renforcer ses exportations de produits clés tels que le girofle, la vanille, le cacao et le litchi.

Pour l'année 2025, comme toute bonne résolution, le pays souhaite s'investir dans la modernisation de ses filières industrielles. L'objectif est de valoriser les produits d'exportation, tels que le girofle, la vanille, le cacao et le litchi. D'après le rapport du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le but est d'augmenter les volumes exportés tout en maximisant la transformation locale pour générer plus de revenus pour les producteurs et le pays.

En 2022, Madagascar est devenu le premier exportateur mondial de girofle, avec une production record de 34 867 tonnes, contre 16 021 tonnes en 2020. Ce bond a rapporté au pays 224 millions de dollars, confirmant l'importance stratégique de cette filière.

Le gouvernement prévoit de renforcer la transformation locale avec l'installation de seize rizeries modernes et deux usines d'engrais. Ces infrastructures permettront de limiter les pertes post-récolte et de transformer des produits comme la vanille et le cacao conformément aux normes internationales. Elles contribueront ainsi à réduire la dépendance du pays aux produits transformés importés.

En bonne voie

Lors de la campagne 2023-2024, Madagascar a exporté un record de 4 400 tonnes de vanille, un chiffre bien au-dessus de la moyenne des sept dernières années, qui était d'environ 2 000 tonnes par campagne. Selon les données du Trade Map de l'Organisation Mondiale du Commerce, relayées par la Chambre de Commerce d'Antananarivo, cette performance témoigne d'une reprise notable, surtout après la baisse de 43,2 % des exportations observée lors de la campagne précédente.

Le cacao en fève a également montré une dynamique positive, avec une augmentation de 10,7 % en volume au premier semestre 2024. La valeur des exportations a augmenté de 212,7 % durant cette période, malgré une baisse générale des exportations de produits de rente.

Madagascar prévoit de produire un million de tonnes d'engrais organiques pour encourager une agriculture respectueuse de l'environnement. Ainsi, des filières comme la vanille et le cacao pourraient bénéficier de certifications biologiques qui vont ouvrir la porte à des marchés de niche où la qualité et la durabilité sont valorisées. En améliorant les chaînes de transformation, les revenus des producteurs augmentent et de nombreux emplois sont créés, notamment dans les zones rurales. Des projets comme le développement de zones de transformation agro-industrielles renforcent également la sécurité alimentaire en augmentant la productivité agricole.