Afrique: Clôture du Sommet extraordinaire de l'UA sur l'agriculture

Le Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur le Programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique (PDDAA) s'est terminé ce samedi, en Ouganda, avec l'adoption de la Déclaration de Kampala.

Le Chef de l'État angolais a dirigé les travaux en tant que premier vice-président du Bureau de l'Assemblée de l'Union africaine (UA).

Dans son discours de clôture, João Lourenço a reconnu les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du PDDAA (ou CAADP) en termes de respect des décisions et stratégies exposées dans des forums de haut niveau.

L'événement a abordé de manière exhaustive, entre autres sujets, les questions liées à la paix et à la sécurité sur le continent, mettant en évidence les situations liées à l'augmentation des actions terroristes et de l'extrémisme violent et aux changements anticonstitutionnels dans les gouvernements démocratiquement élus.

L'homme d'État angolais a souligné que les efforts déployés pour combattre ce mal qui touche essentiellement une partie du continent n'aboutiraient pas aux résultats souhaités, à savoir avoir un continent où la paix et la sécurité, la stabilité des institutions de l'État, sont la garantie du développement économique et social des pays.

Il a déploré le fait que certaines de ces mauvaises pratiques détournent les États de l'objectif central du continent qui est de promouvoir le développement, avec l'agriculture comme moteur, un sujet qui a retenu toute l'attention de la Conférence et qui devrait conduire à trouver des solutions aux problèmes politiques qui affectent certains pays, sans faire recours à la violence ni au à la force des armes.

Le document de Kampala permet d'entériner la stratégie et le plan d'action du PDDAA (2026-2035), en cours d'élaboration durant les 10 derniers mois, suivant les orientations des chefs d'État et de gouvernement du continent.

La stratégie, qui s'aligne sur la Position commune africaine de 2021 au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, fournit les « lignes directrices » pour faire progresser les systèmes agroalimentaires durables en Afrique.

Le projet a fait l'objet d'un processus de révision, comprenant des évaluations par le Comité technique spécialisé (CTS) de l'UA sur l'agriculture, le développement rural, l'eau et l'environnement (ARDWE).

La stratégie et le plan d'action du PDDAA visent à mobiliser des ressources pour stimuler la croissance économique, accroître la sécurité alimentaire et améliorer les moyens de subsistance, tout en abordant les impacts du changement climatique, conformément aux principes de ce programme global.

Elle vise également à stimuler les investissements, à promouvoir les partenariats et à former les petits agriculteurs vulnérables.

Le document, stipulé pour une durée de 10 ans, est également conforme à l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui envisage, entre autres, une Afrique prospère basée sur une croissance inclusive et un développement durable.

Le programme met l'accent sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en transformant l'agriculture en l'un des principaux moteurs de la croissance économique et en réduisant la dépendance du continent à l'égard des importations alimentaires.

Pendant trois jours, l'événement a examiné le mémorandum des sessions ministérielles sur le PDDAA, son projet de stratégie et de plan d'action pour la période 2026-2036 et le projet de Déclaration de Kampala sur la création de systèmes agroalimentaires résilients et durables en Afrique.

Le PDDAA constitue un cadre fondamental pour la transformation de l'agriculture sur le continent depuis sa création en 2003 avec la Déclaration de Maputo, dans laquelle les chefs d'État et de gouvernement africains se sont engagés à allouer au moins 10 % des dépenses publiques à l'agriculture pour atteindre un taux de croissance annuel de 6% du produit intérieur brut (PIB) agricole.