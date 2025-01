Centrafrique: La mise en garde de Faustin-Archange Touadéra à ses ministres trop absentéistes

« Certains ministres passent plus de temps à soigner leur image sur les réseaux sociaux qu'à travailler ». C'est la mise en garde de Faustin-Archange Touadéra à ses ministres. Lors du premier Conseil de l'année, jeudi 9 janvier, le président centrafricain leur a adressé des remontrances quant à leur absentéisme et leurs manque de résultats. Un discours qui n'a été publié et diffusé que le samedi 11 janvier au soir, mais qui ne convainc pas l'opposition.

À l'orée de la dernière année de son mandat, Faustin-Archange Touadéra a retrouvé le ton du professeur pour rappeler à ses ministres leurs « devoirs et obligations ». Le chef de l'État a notamment fait part de sa « préoccupation » en raison des « absences massives et répétées » lors des Conseils des ministres, notamment en fin d'année où certains ont - selon lui - préféré « passer des vacances à l'étranger » que participer aux délibérations.

« Affaires personnelles »

« Certains membres du gouvernement, assène-t-il, ont passé en 2024 plus de temps dans les missions à l'étranger, sans retombées réelles pour le pays. Plus de temps à s'occuper de leurs affaires personnelles plutôt que de s'occuper des affaires publiques. Plus de temps à soigner leur image et réputation sur les réseaux sociaux plutôt que de travailler à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. »

Un discours « purement démagogique »

Faustin-Archange Touadéra a menacé de réduire les autorisations de soins à l'étranger, prolongées - toujours selon lui - pour des « motifs fallacieux ». Il a exigé du chef du gouvernement, Félix Moloua, souvent bravé par ses ministres, de montrer de l'autorité pour « mettre fin aux dysfonctionnements ». Mais, pour l'opposition, ce discours est « purement démagogique ». L'ex-Premier ministre Martin Ziguélé estime que le président Touadéra « soutient l'incompétence » puisqu'il « liste de nombreux griefs mais maintient sa confiance » aux ministres fautifs.