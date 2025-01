Tunisie: Ligue des champions - Groupe D - 5e journée - Djoliba AC-EST (Cet après-midi à 17h00): Mission grand huit

Valider le ticket pour les quarts de finale passe par une victoire à Bamako sans attendre la sixième et ultime journée de la phase de groupes.

Après avoir raté la qualification au Caire en concédant la défaite dans le temps additionnel devant Pyramids, les "Sang et Or" n'ont plus le droit de gaspiller d'autres points. Ceci dit, Laurentiu Reghecampf et ses joueurs ont encore une chance de rattraper le coup et composter leur billet pour les quarts de finale sans attendre la sixième et ultime journée de la phase de groupes. Il suffit de remporter la victoire aujourd'hui à Bamako face à Djoliba AC. Ceci dit, seule la victoire permettra à l'entraîneur et aux joueurs de sauver les meubles et de baisser la tension qui ne cesse de monter depuis la défaite de dimanche dernier concédée au Caire devant Pyramids.

En foulant tout à l'heure la pelouse du stade du 26-Mars, les Espérantistes doivent savoir que la formation malienne de Djoliba a ramassé les deux seuls points à son compteur en phase de groupes à domicile. C'est dire que l'hôte de l'Espérance jouera ses chances jusqu'au bout chez lui, aussi minimes soient-elles, rien que pour l'honneur, ce qui compliquera la tâche des hommes de Laurentiu Reghecampf. Aux camarades de Youssef Belaïli d'assumer leurs responsabilités, eux qui ont laissé filer la qualification au Caire. Les "Sang et Or" doivent s'armer de l'ascendant psychologique à la faveur de l'écrasante victoire obtenue à l'aller sur le score sans appel (4-0).

Ben Mohamed et Kada, de nouveau dans les plans de Reghecampf

Après la défaite concédée au Caire, le technicien "sang et or" a dû revoir ses choix en réintégrant dans ses plans Zinedine Kada, Aymen Ben Mohamed et Mohamed Wael Derbali qui sont du voyage à Bamako. Cela dit, quatre joueurs n'ont pas été retenus par Laurentiu Reghecampf et sont restés à Tunis. Il s'agit de Kebba Sowe, Zakaria El Ayeb, Youssef Abdelli et Oussema Bouguerra. A Bamako, Laurentiu Reghecampf est appelé à faire les bons choix, notamment les remplacements à faire en cours de jeu. Un joueur comme Larry Azouni a le potentiel pour avoir une place de choix dans ses plans. On s'attend aussi à ce que la nouvelle recrue, Elyas Bouzaiene, fasse sa première apparition officielle sous les couleurs "sang et or".

Sur le plan tactique, il faudra savoir prendre l'avantage au score le plus tôt possible et ne pas se contenter d'un petit ascendant d'un but.

C'est insuffisant. Il faudra savoir tuer le match en prenant au moins deux buts d'avance, voire plus.

Il y a également un facteur à prendre en considération : le climat. Cet après-midi, on s'attend à ce que la température monte à 32 °C et que le taux d'humidité avoisine les 16%. Des conditions de climat qui amèneront le coach "sang et or" à faire impérativement des changements en cours de jeu.

C'est pourquoi choisir le bon timing, cette fois-ci, tout en sachant conserver le ballon, est la clé pour réussir la mission à Bamako. L'essentiel est de revenir de la capitale malienne avec les trois points de la victoire avec en poche le billet de la qualification aux quarts de finale.